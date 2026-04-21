Adiós al coche: esta moto eléctrica de 1.500 euros es más rápida y más barata para ir al trabajo

La empresa española Cecotec vende varias motos y ciclomotores eléctricos que, por su precio, son muy convincentes.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

El precio del combustible no da tregua, y quizás sea la hora de ir mirando coches eléctricos...o motos.

La guerra en Irán no termina, aunque la tregua anunciada aún está en vigor. El petróleo del Golfo Pérsico no fluye y eso hace que los combustiblen suban y suban de precio, y todos los demás productos también, de forma indirecta.

A pesar de las medidas anunciadas por el Congreso, como por ejemplo las rebajas fiscales, pasar por el surtidor sigue siendo mucho más caro que a principios de año, y nada apunta a que esto vaya a cambiar a corto plazo. Esta situación ha hecho que muchos vean con otros ojos lo de comprar un coche eléctrico, si no ya, al menos a medio plazo. Dicho esto, sigue siendo un desembolso importantísimo que no todo el mundo puede permitirse.

Hay otra vía, que si haces mayormente desplazamientos urbanos puede venirte bien: una moto eléctrica, con autonomá suficiente para tu día a día. Además, ahora por apenas 1.500 euros hay marcas como Cecotec que las venden, que no está nada mal.

Cecotec Piazza Este ciclomotor eléctrico con hasta 55 km de batería y potencia equivalente a 49cc es ideal para desplazamientos urbanos. 1.499€ en Cecotec * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

A corto plazo habrás amortizado tu inversión si dejas el coche en casa y empiezas a ir y venir por la ciudad en una moto, cuya batería es de unos 55 km de autonomía, que además es extraíble y puedes cargar en casa.

Este precio es inferior a lo que cuesta ya una buena bicicleta, y las cuentas sin duda salen, y cada vez que suba la gasolina te van a salir aún más.

Uno de las cosas llamativas de este ciclomotor de Cecotec es que usa un motor Bosch de 800 W nominales, con picos de hasta 1.440 W, una cifra que le permite moverse con soltura en entorno urbano, salir bien desde parado y superar pendientes sin sufrir, algo importante cuando no todo en ciudad son calles llanas.

Además, alcanza una velocidad máxima de 45 km/h, justo lo que cabe esperar de un vehículo de este tipo y más que suficiente para moverse con agilidad por trayectos urbanos, donde al fin y al cabo los límites de velocidad son los que son.

También convence bastante por autonomía, que es donde muchas soluciones eléctricas baratas flojean. La Cecotec Piazza monta una batería con la que puede recorrer alrededor de 45 a 55 kilómetros con una sola batería, y existe además versión u opción con doble batería para subir hasta unos 90 o incluso 110 kilómetros.

En el resto del conjunto también se nota que está pensada para ciudad. Lleva ruedas neumáticas de 10 pulgadas, frenos de disco en ambos ejes, frenada regenerativa en algunas descripciones, suspensión delantera y doble amortiguador trasero, un combo que busca equilibrio entre agilidad, estabilidad y comodidad en asfaltos que muchas veces no están precisamente perfectos.

Además, incluye tres modos de conducción para adaptar la respuesta y la velocidad al momento, pantalla LCD multifunción y luces LED.