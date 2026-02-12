El truco definitivo para eliminar el mal olor en los zapatos es muy barato y efectivo

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A veces los tejidos del calzado o la propia sudoración hacen que los zapatos adquieran olores desagradables.

Ya sea por la elección de materiales inadecuados o por el sudor, muchos zapatos acaban adquiriendo un olor desagradable que se acentúa tras usarlos. Aunque es una bacteria la que causa el mal olor en los pies, podemos ponerle remedio con productos aplicados al calzado, además de mantener una higiene correcta o probar suerte con trucos caseros.

Existen sprays, plantillas y hasta polvos quitaolores. Pero a todos les encuentro un pero. Los aerosoles tienen que secarse, las plantillas pueden cambiar la talla del zapato y los polvos pueden dejar rastro en medias o calcetines. Por ello, me han encantado las bolas desodorantes para calzado.

Estas bolas son fáciles de usar y muy eficaces para eliminar el olor en el calzado. Amazon

Estas pequeñas bolitas de Eco-Fused están pensadas para neutralizar el olor sin dejar rastros indeseados en el calzado. Basta con girar sus dos mitades para que se active su acción antiolor e introducirlas en cada zapato. Después, cuando nos los vayamos a poner, solo tenemos que sacarlas y cerrarlas.

El pack que he seleccionado de Amazon, incluye 8 bolas con aroma a océano, pero también hay de cítricos y de forma cuadrada si, por ejemplo, necesitamos desodorizar taquillas de gimnasio, zapateros u otras zonas en las que se puede acumular mal olor.

Cómo lucir siempre zapatos como nuevos

Los zapatos requieren una serie de cuidados específicos para que siempre luzcan como nuevos. Más allá de desodorizarlos tras cada uso, sería recomendable limpiarlos cada vez y alternar pares para evitar olores y suciedad.

Los expertos aseguran que el uso de hormas es muy beneficioso para mantener su forma y absorber humedad, sobre todo si los guardamos de temporada en temporada.

Además, cada tejido requiere de una serie de cuidados. Por ejemplo, el ante es uno de los más bonitos... ¡y complicados! Para este caso, es recomendable usar un cepillo suave e, incluso, sería aconsejable aplicar un repelente de agua y suciedad. Si son de piel, hay que hidratarlos con crema cada dos o tres semanas.

El guardarlos también es importante e influye en su mantenimiento. Lo recomendable es guardarlos en bolsas de tela o en sus cajas para evitar que el polvo los estropee.