Que el otoño no eche a perder tus zapatos: este spray repele el agua y la suciedad incluso en ante

Que la lluvia no arruine tus zapatos: este spray crea una barrera que repele agua y suciedad, también sobre ante, y hace más fácil la limpieza durante todo el otoño.

Lluvia, charcos, salpicaduras del asfalto... El otoño es una prueba de estrés para cualquier calzado. Da igual si llevas botas de piel, zapatillas de tela o mocasines de ante: si el material se empapa, pierde forma, aparecen cercos y la suciedad se fija con ganas. Por eso los sprays impermeabilizantes se han vuelto un básico de cambio de temporada: crean una película hidrófuga que hace que el agua perlee y se deslice en lugar de quedarse a vivir encima.

Este tipo de producto no sustituye una buena rutina de limpieza, pero sí te ahorra trabajo y, sobre todo, sustos. Bien aplicado, ayuda a evitar manchas por agua, sal y barro, y ralentiza el desgaste del color. Importa también el cómo: cristal limpio, aplicación en capas finas, secado completo y, en materiales delicados como el ante o el nobuk, un cepillado suave antes y después para mantener la fibra levantada. Tres minutos hoy, varios años más de vida útil mañana (o por lo menos, menos dramas en el felpudo).

En ese escenario encaja el spray impermeabilizante Búfalo para calzado. Es un protector transparente pensado para cuero liso, ante, nobuk y textiles que repele agua y suciedad sin cambiar el tono ni el tacto. Su fórmula prescinde de químicos per- y polifluorados y está concebida para aportar una barrera duradera. Si usas a diario zapatillas de tela o botas de serraje, te interesa: facilita la limpieza y evita los cercos que luego requieren media tarde de cepillo. Lo tienes por 7 euros en Amazon.

Este spray proporciona una protección fuerte contra la humedad y garantiza así una protección duradera del material. Búfalo

Rocía, deja secar y a la calle: una capa invisible que se nota

La ventaja de este spray es que no pide un máster para usarlo. Basta con limpiar y secar el zapato, agitar el bote y pulverizar a unos 20–25 cm en pasadas uniformes. Una capa fina suele ser suficiente; si quieres reforzar, esperas a que seque y repites. El resultado no es pegajoso ni brillante: el material mantiene su aspecto, pero el agua empieza a comportarse como en una pluma de pato.

En ante y nobuk (donde más duele una mancha) el comportamiento es especialmente agradecido. El recubrimiento ayuda a que el barro no se incruste y a que las gotas no dejen aureolas. Tras secar, un cepillo específico devuelve la textura original. También funciona en textiles (piensa en unas sneakers de lona o en la mochila del día a día), así que puedes "blindar" más cosas que tus botas favoritas.

Consejo rápido para el día a día: reaplica cuando notes que el agua deja de perlar y empieza a formar lámina. No hace falta esperar a la tormenta perfecta; una ligera lluvia ya sirve como test de campo. Recuerda aplicarlo en exterior o en una zona bien ventilada y protege suelas, hebillas o piezas metálicas con un papel si te preocupa pulverizar de más.

Cuidado de temporada

La gracia de un impermeabilizante así es cómo encaja en la rutina. Un reset cada pocas semanas mantiene a raya cercos y te permite limpiar con menos fricción: paño húmedo, cepillo y listo. Si vives en ciudad con sal en las aceras o pasas por zonas de barro, agradecerás que la suciedad no se quede pegada a la primera de cambio. Menos frotar, más salir por la puerta.

Úsalo como parte de un combo sencillo: limpieza regular (paño y cepillo), protección (spray) y, de vez en cuando, nutrir la piel lisa con una crema incolora. En ante, sustituye la crema por un borrador y un cepillo suave. Esta secuencia vale para zapatos, botas y accesorios textiles que también sufren con la lluvia, como mochilas o bolsas de gimnasio.

Más allá del calzado, hay otra ventaja: al repeler agua y suciedad, el material se ensucia menos y necesita lavados menos agresivos. Eso ayuda a que las fibras y los tintes sufran menos y, en la práctica, alarga la vida útil del producto. Tus zapatos te lo agradecerán (y tu armario, también).