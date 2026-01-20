Hemos dado con la solución definitiva para tener ordenados y siempre visibles los zapatos

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Se trata de una práctica caja con cabida para 16 pares con tapa transparente.

No nos lo tiene que decir Marie Kondo: tener la casa en orden nos ayuda a nuestra paz mental y a ganar tiempo a la hora de buscar lo que necesitemos en cada momento. Ya he reconocido en varias ocasiones que soy adicta a ese orden y siempre ando buscando nuevas soluciones para mi hogar.

Eso sí, cuando ordenemos, hay que pensar en la practicidad. De nada nos sirve acumular pertenencias en cajas si luego no vamos a saber qué contienen o colocarlas en lugares de difícil acceso si vamos a usarlas a menudo. Por ello, hay que buscar las opciones más prácticas y hemos dado con la mejor para los zapatos.

Esta caja tiene hueco para hasta 16 pares de zapatos. Amazon

Se trata de un contenedor para zapatos con una capacidad para 16 pares. Pero lo que hace diferente a este producto es que su tapa es transparente para que podamos ver rápidamente lo que guardamos en ella.

Así, esta caja es muy práctica para guardar en la parte baja de un armario, en los bajos de un perchero o en un espacio para tenerlos a mano y a la vista.

Gracias a soluciones como esta, evitamos el almacenar caja (por lo que ganamos espacio) y tener que abrirlas para saber cuál es el zapato que guardamos en su interior.

Un almacenaje práctico

La caja tienen unas dimensiones de 53x42x33 centímetros, por lo que tampoco requiere de gran espacio para guardarse. Luego, cada zapato tiene un espacio de 13x10,5 centímetros. Las botas y botines no tendrían cabida, pero para deportivas, bailarinas, alpargatas y otro tipo de calzado es la solución perfecta. Aún así, los compartimentos se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades de cada usuario.

Además, está confeccionado con materiales que permiten la transpirabilidad para evitar olores y la humedad en el calzado.

Aunque se ha diseñado para el calzado, también se me ocurren otros usos muy prácticos para el orden en casa, como bolsos pequeños, cinturones o incluso productos de limpieza.