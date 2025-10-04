Mi truco para guardar los juguetes y que el salón de mi casa no parezca un parque infantil
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Se trata de una adquisición barata que permite que mi casa vuelva al orden tras un día de juego.
Tal y como he confesado en muchas ocasiones, soy bastante adicta al orden. Incluso he compartido mis trucos para mantener la casa bajo control. Sin embargo, desde hace casi dos años tengo un pequeño por casa que es todo lo contrario. Y es lo normal, ya que ahora se dedica a jugar, explorar y poner todo patas arriba.
Y este ha sido uno de los primeros "yo nunca..." que me he tragado como madre: siempre había tenido muy claro que los juguetes se limitarían a su cuarto y ¿adivináis qué? Ahora tengo una piscina de bolas, una mesa para manualidades y construcciones, un arco Pikler y 50.000 juguetes más en el salón.
Claro que, cuando el terremoto por fin se ha dormido, mi salón vuelve a la calma y apenas parece que por allí ha pasado un torbellino. Eso es gracias a que tengo un puff de almacenaje que me permite "esconder" todos los juguetes.
Esta solución me permite mantener la estética de mi salón. De hecho, yo lo compré en un tono lo más parecido a mi sofá posible. Así, lo tengo colocado al final del chaise longue y parece una extensión del mismo, por lo que llama la atención.
Ahora, una vez lo abres, aquello es la jungla: camiones mezclados con muñecos, con instrumentos musicales y con kits de construcciones. Pero todo bajo control y en su sitio una vez que no se utilizan.
Una inversión bien aprovechada
Así, se trata de una muy buena inversión. De hecho, si apuestas por el modelo que te muestro de Aliexpress, solo tendrás que pagar 15 euros para conseguir paz mental al tener un salón ordenado. Pese a su tamaño compacto, ofrece 89 litros de capacidad lo que da para muchos juguetes.
Tiene unas medidas de 38x76x38 euros, por lo que es fácil añadirlo a cualquier salón. Lo mejor es que se puede usar como asiento auxiliares, por lo que es un mueble multifunción muy útil. De hecho, no solo se puede emplear para juguetes. También es práctico para cojines, mantas y otros enseres del salón.
Y más allá del salón, en el dormitorio también hace buen papel como mueble auxiliar que aumenta la capacidad de almacenamiento de nuestro vestidor.