Trabajo en casa y esta cinta me va a ayudar bastante: podré hacer ejercicio mientras me pagan

Trabajo todos los días en casa, algo que me encanta. Pero claro, hay ciertos efectos secundarios que no me esperaba, y uno de ellos, quizá el más evidente, es el sedentarismo. Cuando trabajas en una oficina, al menos te mueves para llegar, para ir a por café o para salir a comer. Pero en casa, todo sucede en el mismo metro cuadrado: escritorio, silla, portátil... Y antes de que te des cuenta, llevas tres días sin levantar el culo más de lo necesario.

Había probado con estiramientos, con rutinas de YouTube, incluso con recordatorios para levantarme cada hora, pero todo quedaba en buenas intenciones. Lo que realmente necesitaba era algo que me permitiera moverme mientras trabajo. Algo que no interrumpiera mi jornada, pero que tampoco me pidiera esfuerzo mental para activarlo. Y ahí es donde descubrí que las cintas planas de andar, esas que se colocan bajo el escritorio, pueden ser una solución más útil de lo que parecen.

No estoy hablando de entrenamientos intensos ni de prepararme para una maratón. Se trata simplemente de no pasar ocho horas sentada sin mover las piernas. Caminar suave, sin sudar, sin cambiarme de ropa, pero sintiendo que al menos estoy haciendo algo por mí mientras respondo correos, escribo o edito documentos y fotos. Al principio me parecía una extravagancia, pero ahora entiendo por qué tanta gente las recomienda. Y si encima es tan barata como la cinta Formill FT21, que apenas cuesta 100 euros en AliExpress con el cupón ESSS10, pues por probar que no quede.

Formill FT21 Cinta de andar compacta y silenciosa, ideal para usar bajo el escritorio. Con control remoto, pantalla LED y un diseño plegable fácil de guardar.



Esta cinta es justo lo que necesitaba para no atascarme

Lo que me convenció de este modelo fue, sobre todo, que no requiere montaje y es completamente plana. La pude sacar de la caja y usarla en cinco minutos, sin tener que ajustar piezas ni consultar manuales complicados. La deslizo bajo el escritorio, enciendo el mando a distancia y listo. Puedo caminar tranquilamente mientras atiendo reuniones o reviso tareas pendientes.

Una de las cosas que más valoro es lo silenciosa que es. En serio, pensaba que al ponerme a andar mientras estaba en una reunión se iba a escuchar todo, pero apenas llega a los 40 decibelios. He trabajado con ella encendida mientras mi pareja dormía en la habitación de al lado sin ningún problema. Esto, sumado al diseño delgado y las ruedas para moverla fácilmente, hace que no estorbe cuando no la uso. La guardo detrás de una puerta y apenas ocupa espacio.

Tiene una velocidad ajustable que se controla desde el mando, y lo agradezco mucho. Hay días que camino más rápido y otros que necesito ir más despacio según la carga de trabajo o cómo me siento físicamente. Lo importante es que puedo adaptarla a mí, y no al revés. Además, la pantalla muestra en tiempo real datos como la velocidad, el tiempo o las calorías, lo cual se agradece si quieres llevar un mínimo seguimiento. Si la sumas a un escritorio elevable, a lo mejor lo que te empieza a sobrar es la silla y todo.

Integrar una cinta en casa es más fácil de lo parece



Antes de probarla, pensaba que una cinta de andar iba a ser una distracción más. Me imaginaba resbalones, ruidos molestos o cansancio inmediato. Pero fue justo lo contrario: andar mientras trabajo me mantiene más despierta, me ayuda a concentrarme y evita que me duelan las piernas después de horas de inactividad. Incluso noto que llego al final del día con menos estrés acumulado.

También me ha resultado útil para esos momentos de la jornada en los que no necesitas pensar mucho o que son más tediosos, como leer informes o escuchar audios. Ponerme a caminar mientras tanto convierte una tarea monótona en algo más llevadero. A veces incluso la uso fuera del horario laboral, para escuchar música o hacer alguna llamada larga sin estar tirada en el sofá.

¿Es una solución milagrosa? No. Pero es una ayuda real, práctica y fácil de incorporar al día a día. Sobre todo si trabajas desde casa y notas que tu cuerpo empieza a pagar el precio de tanto tiempo sentado. No me hace más deportista (para eso está el gimnasio o el ejercicio en casa), pero sí me hace sentir un poco mejor conmigo misma. Sobre todo porque no pide de mí más dinero del que estaría dispuesta a pagar.