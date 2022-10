¿Cuáles son los efectos del sedentarismo en el trabajo y cómo estirar tus músculos para fortalecerlos?

Las personas que pasan mucho tiempo sentadas, debido a su trabajo, sufren dolencias de espalda que se pueden corregir con los estiramientos y ejercicios apropiados. Y es que, más de ocho horas de jornada laboral se considera sedentarismo si después no se completa con unos buenos ejercicios para la espalda. Pero, en la mayoría de casos, la rutina, los hijos o las obligaciones no ayudan a sacar tiempo para ejercitar la espalda y acabamos dañándola. Algunas de las dolencias más comunes son el cansancio en las extremidades, los dolores cervicales y los problemas en la espalda como la ciática o el lumbago. Así que, lo importante es ejercitar y fortalecer los músculos para evitar estas dolencias y, sobre todo, cumplir con una buena higiene postural durante la jornada laboral para que estos dolores no aparezcan.

Lo ideal sería que nos levantáramos del puesto de trabajo cada cierto tiempo para liberar el estrés y no cargar la espalda mucho rato en la misma posición. El cuello, por ejemplo, es una de las zonas del cuerpo que más estrés acumula, así que estirarlo de vez y en cuando es una gran opción. Por otro lado, aunque practiquemos deporte fuera del trabajo, muchas personas se olvidan de fortalecer los músculos de la zona lumbar para evitar dolores, aun cuando las dolencias en esta zona representan el 20% de los dolores crónicos totales y, según un informe del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, los problemas de espalda en la región lumbar causan el 25% de las bajas laborales españolas.

Así que, toma nota de los estiramientos apropiados para la espalda y así conseguir fortalecer los músculos de esta zona y evitar lesiones producidas por el sedentarismo. Y, como no, lleva a cabo una buena higiene postural: espalda recta, brazos apoyados en la mesa, ordenador a la altura de los ojos, piernas elevadas con un reposapiés y nada de mala posturas.

-Cintas de estiramientos. Uno de los trucos para fortalecer tu espalda es mejorar tu flexibilidad y con una simple cinta de estiramientos es muy fácil. Este modelo de El Corte Inglés de tan solo diez euros está diseñado con múltiples huecos para que sea fácil de agarrar y se adapte a la longitud apropiada de cada ejercicio y cada cuerpo. Además, este pack incluye una pequeña guía con 34 estiramientos distintos.

-Rodillos de entrenamiento. Por otro lado, los rodillos de estiramientos para rus entrenamientos en casa son perfectos para trabajar sobre los músculos tensos o fatigados. Estos objetos aumentan la movilidad y la amplitud de movimiento en los músculos, por lo que son ideales para trabajar con ellos en el cuello y la espalda, las zonas más castigadas con los trabajos delante del ordenador. Además, no te costarán mucho dinero, al igual que las cintas, pueden ser tuyos por un precio muy asequible si sabes donde buscar. En El Corte Inglés ahora, por ejemplo, uno de los mejores modelos está un 40% rebajado y ha pasado de 20 a 12 euros.

