Todos los runners tienen una: esta mochila de hidratación es fundamental para correr en invierno y sobre todo en verano

Practicar la actividad física al aire libre que nos apasiona siempre cuenta con limitaciones y obstáculos que son complicados de hacer frente. Todo el mundo se enorgullece de sus paseos, las largas tandas de carrera o rutas de montaña, pero nadie hace mención a los elementos diferenciales de estas actividades.

Elementos como las zapatillas con fibra de carbono, cascos especiales, bastones trekking son los materiales que están en boca de todos. Sin darte cuenta pasas por alto el más importante y el que marca la diferencia de tus entrenamientos y vivencias. La mochila ultraligera es el elemento diferencial que complementa al resto, y que sin ella, nuestras rutinas pueden dejar una experiencia agridulce.

La mochila es el aliado perfecto para tu actividad física. Por solo 11,10€ podrás disfrutar de tus salidas y escapadas sin preocuparte. Cuenta con espacio más que de sobra para guardar tus pertenencias imprescindibles a la hora de salir a desconectar.

La compra de la mochila incluye dos botellas de agua y el 'Camelback', las botellas cuentan con una boquilla de silicona, lo que favorece a la conservación del líquido de su interior en una temperatura óptima para que su ingesta siga resultando refrescante.

La calidad es inmejorable

La mochila es de fibra sintética, lo que hace que sea ligera, elástica y resistente. Gracias a ello, no notarás que la llevas y tus rutinas no tendrán más obstáculos de los que quieras ponerte tú. La bolsa es transpirable, asique no resultará ser un complemento porque se ajusta a tu cuerpo y apenas notarás que la llevas puesta.

Su función ajustable no termina ahí, no tendrás que ajustar tus horarios de entrenamientos, la mochila cuenta con accesorios reflectantes, tanto el logo como en la zona de los hombros se reflejan para despreocuparte de si se te hace o no de noche.

Todo son ventajas

Aparte de todos los atributos positivos, en la parte delantera hay una agarre para que el 'Camelback' no resulte molesto en nuestra actividad deportiva. A su vez, cuenta con varios compartimentos para meter las botellas que incluye el pack, tu gel energético favorito o algún 'snack' azucarado que te aporte la energía que necesitas de forma instantánea.

Con la mochila ultraligera te puedes olvidar de llevar el móvil colgado del brazo, las llaves de casa rebotando en el bolsillo o cualquier cosa que pueda entorpecer tu práctica de deporte habitual. Lleva todo lo imprescindible y necesario para que cada rutina deportiva resulte una experiencia inolvidable.