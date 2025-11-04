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La tienda Disney adelanta la Navidad con su Toy Tuesday: su catálogo de juguetes, con descuento durante 48 horas

Los productos Disney son unos de los más deseados.
Los productos Disney son unos de los más deseados.Unsplash
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Noticia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

04 nov 2025 - 13:00
Ainhoa Estaregui

Además de los juguetes clásicos, hay peluches, disfraces y mucho más con hasta un 25% de descuento. 

No es que yo sea una fan incondicional de Disney (que también), pero no hay duda de que todos hemos crecido con las producciones de la factoría del ratón. La fiebre por sus títulos no deja de crecer, más ahora que su plataforma de streaming los pone a nuestra disposición desde 7 euros al mes, por lo que todo el merchandising sigue triunfando. 

Juguetes, disfraces, figuras de colección... todo un universo que ahora puedes encontrar en oferta en Disney Store oficial para adelantar tus compras navideñas y ahorrar en ellas. Así, durante 48 horas (hasta el 6 de noviembre a la 01.00), en la página web puedes encontrar juguetes y más al 25% de descuento. 

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Peluche de Stitch 

Este personaje es uno de los favoritos.
Este personaje es uno de los favoritos.Disney Store
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Ha sido uno de los personajes de este 2025, en parte, gracias al lanzamiento de la película el live action. Así que el merchandising del adorable Stitch es de lo más buscado. Nos quedamos con un peluche clásico que, además, se puede personalizar. 

El tren navideño de Mickey 

Este tren tiene todos los detalles para jugar.
Este tren tiene todos los detalles para jugar.Disney Store
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No sé que tienen los trenes que todos los pequeños están locos con jugar con ellos. Esta propuesta de Disney no puede ser más bonita y perfecta para Navidad. Incluye vagones, vías, personajes y, además, emite música y frases. 

El día oficial será el viernes 25 de noviembre, aunque puede que algunas tiendas adelanten sus promociones.
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Rayo McQueen con control remoto 

¿Quién no ha querido pilotar a Rayo McQueen?
¿Quién no ha querido pilotar a Rayo McQueen?Disney Store
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Revive las carreras de la película de Cars sin salir de casa gracias a este coche teledirigido con el que podrás decir que estás conduciendo al propio Rayo McQueen. De hecho, cuenta con todos los detalles del personaje. Se mueve en cuatro direcciones y es muy fácil de usar. 

Megaset de figuras de Star Wars 

Este kit es perfecto para mayores y pequeños.
Este kit es perfecto para mayores y pequeños.Disney Store
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No solo de la infancia vive Disney. Los grandes coleccionistas también sueñan con el merchandising de la factoría. Como ejemplo, el set perfecto para pequeños y mayores que incluye 19 figuritas de los personajes más icónicos de Star Wars.  

Disfraz de Spiderman

Este disfraz siempre es un acierto.
Este disfraz siempre es un acierto.Disney Store
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No hace falta que sea Halloween ni Carnaval para que los más pequeños quieran disfrazarse de sus personajes favoritos. Este de Spiderman tiene todos los detalles del hombre araña, con mono, máscara y guantes que incluso proyectan una telaraña. 

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