Esta plataforma de 'streaming' cuesta menos de 7 euros al mes y toda la familia puede disfrutar de sus contenidos

Disney Plus cumple 5 años en España y títulos para todos los gustos, desde sus películas clásicas hasta las series de Star.

El streaming llegó para cambiar nuestra forma de consumir televisión y, también, para complicarnos la vida. Que levante la mano quien no se tira dos horas decidiendo qué es lo siguiente que quiere ver. Aunque hay estrenos con los que no dudamos y nos mantienen en vilo (y, para muestra, la última serie de Marvel).

A pesar de ello, estar suscritos a las plataformas es nuestro guilty pleasure al que no estamos dispuestos a renunciar. Y no nos sentimos culpables, menos si apostamos por plataformas que apenas nos cuestan 6 euros al mes. Este es el caso de Disney Plus, el servicio de Video Bajo Demanda que desembarcó en España hace ahora 5 años.

Aunque pueda parecer estar destinada al público infantil con los clásicos y estrenos de Disney y Pixar, Disney Plus es mucho más y ofrece contenido para todos los gustos y edades. Su plan básico con anuncios cuesta 6,99 euros al mes.

Disney+ La plataforma cuenta con producción clásica de Disney, Star Wars, Marvel, series de Star, documentales de National Geographic y mucho más. Suscribirse



Cuánto cuesta Disney Plus al mes

Siguiendo la línea de otras plataformas de streaming, Disney Plus cuenta con varios planes para que cada usuario escoja el que más le interesa. El más básico es el estándar con anuncios que tiene un precio de 6,99 euros al mes. Este permite la reproducción simultánea en dos dispositivos con calidad de vídeo 1080p Full HD.

Le sigue el plan estándar, que cuesta 10,99 euros al mes. La diferencia con el plan anterior son los anuncios y que este permite descargas, puesto que la calidad de vídeo máxima y los dispositivos son los mismos.

Por último, el plan prémium ofrece la máxima calidad de vídeo (4K UHD y HDR), reproducción simultánea en 4 dispositivos, descargas, compatibilidad con Dolby Atmos y, por supuesto, sin interrupciones publicitarias. En este caso, el precio es de 15,99 euros al mes o 159,90 al año.

Qué ver en Disney Plus

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