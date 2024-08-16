La tienda de campaña con piscina que protegerá a los más pequeños de los rayos del sol

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Junto con los repelentes de mosquitos, las cremas solares y los juguetes de agua, las tiendas de campaña no pueden faltar en la playa o en la piscina para que los más pequeños estén protegidos a la vez que se divierten.

Con las altas temperaturas que hay estos días en España, debemos proteger especialmente a los más pequeños de la casa. Por eso, es tan importante mantenerlos hidratados como entretenidos con juegos de agua, como por ejemplo una piscina hinchable si se dispone del espacio suficiente.

Especialmente cuando les llevamos a la playa, no podemos olvidarnos de ponerles un bañador con protección solar, cremas solares para proteger su delicada piel, repelentes de mosquitos e, incluso, una tienda de campaña con piscina para que además de estar protegidos del calor se entretengan con sus juguetes favoritos.

Desde 20deCompras recomendamos las tiendas de campaña de playa para que disfruten protegidos. En especial este modelo disponible en Amazon que cuenta hasta con una pequeña piscina en su interior para que los niños estén frescos y se diviertan en la orilla de la playa. Solo con ver el diseño de esta tienda entran ganas ¡de estar de vacaciones de verano!

Esta tienda se monta en segundos solamente con lanzarla. Amazon

En la boca de la ballena más divertida

La protección contra los rayos uva de esta tienda de campaña es muy alta y evita que los dañinos rayos alcancen a nuestros hijos. Además, es muy espaciosa, ya que sus medidas son 120 X 83 X 70 centímetros, por lo que los niños jugarán sin problema. Lo mejor es que podrás, por fin, olvidarte de esas carpas o sombrillas aburridas donde se solía encerrar a los pequeños sin diversión acuática. De esta forma, podrán jugar y bañarse de forma segura y divertida.

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