Dónde comprar los globos de agua virales que triunfan en TikTok y otros juegos perfectos para el verano

El verano está a la vuelta de la esquina y para disfrutarlo al máximo, nada mejor que tener a mano los mejores juguetes acuáticos. Con la llegada de los Prime Day de Amazon, se puede encontrar una selección de productos que no solo garantizan la diversión para todas las edades, sino que también cuidan el medio ambiente, son seguros y económicos. Además, estos productos están diseñados para alargar el tiempo de juego al aire libre, manteniendo a tus amigos y familiares entretenidos durante horas en la piscina o en la playa.

Es el ejemplo de los globos de agua, que acompañan a niños y no tan niños cada temporada estival. Pero, ahora, las opciones, incluso, son más sostenibles y ecológicas con su formato reutilizable. Con ellos, podrás olvidar el desperdicio de plástico y la limpieza después de cada uso. Estos globos se llenan rápidamente y se autosellan, lo que significa más tiempo de juego sin interrupciones. Además, están hechos de gel de sílice suave, seguro para los niños, y puedes utilizarlos hasta 1000 veces.

¿Te imaginas no tener que volver a comprar globos de agua y al mismo tiempo contribuir a la protección del medio ambiente? En España, donde los meses de verano son especialmente largos y calurosos, estos globos son una solución ideal para mantener a todos frescos y entretenidos. Además, de que en Amazon puedes encontrar otras opciones de juegos muy divertidas.

Globos de agua reutilizables, una alternativa ecológica y divertida

Globos reutilizables de colores. Amazon

Estos globos de agua reutilizables son perfectos para cualquier actividad al aire libre. Basta con abrir los globos magnéticos, sumergirlos en agua y estarán listos para usar en cuestión de segundos. Están hechos de gel de sílice suave de grado alimenticio, lo que los hace seguros para los niños y la vida silvestre. Su principal inconveniente es que, aunque son duraderos, requieren un cuidado adecuado para garantizar su longevidad. Por tan solo 15,98 euros (2,66 € por unidad), son una opción asequible y sostenible para el verano.

Cartas resistentes al agua para aventuras en cualquier lugar: el mítico UNO

Juego cartas UNO resistente al agua. Amazon

Si te gusta jugar a las cartas, el mítico UNO resistente al agua es perfecto para ti. Fabricadas en plástico, estas cartas garantizan durabilidad y resistencia al ser mojadas, lo que las hace ideales para la playa o la piscina este verano. Incluyen un ingenioso clip para mantenerlas organizadas. Aunque su precio de 16,97 euros pueda parecer un poco elevado, es valorable para quienes buscan una opción duradera y práctica para cualquier aventura al aire libre.

Aro de baloncesto flotante para diversión sin fin

Aro de baloncesto con pelotas para piscina. Amazon

El aro de baloncesto flotante hinchable es ideal para añadir emoción a tus días de piscina. Viene con un baloncesto inflable, una bomba, tres anillos inflables y tres pelotas, ofreciendo una experiencia completa para toda la familia. El único inconveniente es que, al ser inflable, puede requerir mantenimiento ocasional y deberás prevenir pinchazos. Su precio de 15,19 euros es bastante asequible, considerando la cantidad de accesorios que incluye y las horas de diversión que proporciona.

Conjunto de juguetes de buceo para los peques

Juguetes de buceo para los más pequeños. Amazon

Despierta el interés de los más pequeños por el buceo con un conjunto completo de juguetes de buceo. Incluye anillos, palos, algas marinas, pulpos y más, todos diseñados para hundirse y mantenerse erguidos en el fondo de la piscina, ideales para el entrenamiento de buceo y mejorar la confianza en el agua. Hechos de materiales ABS respetuosos con el medio ambiente, son duraderos y seguros.

Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma.

