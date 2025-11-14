La Switch 2 por Navidad es ahora: está a precios ridículos, y hasta viene con el último Pokémon

La Switch 2 lleva unos pocos meses a la venta, pero AliExpress se ha adelantado a la Navidad con rebajas bastante buenas.

Cuando parecía imposible repetir el éxito arrollador de la Switch original, Nintendo llega y se saca de la manga la Switch 2, una consola que, a los pocos meses de su lanzamiento, ya se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas.

Va a ser, sin lugar a dudas, el regalo más buscado y deseado de estas Navidades. Pero ojo, que si estás pensando en regalarla –o regalártela–, es mejor que vayas comprándola ya. El motivo es doble: por un lado, se rumorea que el stock podría empezar a escasear de cara a la campaña navideña, y por otro, es muy poco probable que la vayas a encontrar a mejor precio, ni siquiera en el Black Friday.

El 11 del 11 de AliExpress es famoso por sus ofertas en consolas, y este año no es una excepción. El pack estrella, el de la Nintendo Switch 2 junto con el esperadísimo Leyendas Pokémon Z-A, está rebajado a solo 423 euros si aplicas el código de descuento AEES75. Para que te hagas una idea de la locura de oferta, en Amazon, el mismo pack cuesta 492 euros.

Y no es el único chollo; también hay packs con otros juegazos como Mario Kart World, que es también un éxitazo rotundo desde que se estrenó.

Más potente y con resolución 4K en el televisor

Pero, ¿qué tiene esta Nintendo Switch 2 para que todo el mundo hable de ella? Pues, para empezar, es una evolución lógica y muy inteligente del concepto que hizo grande a su predecesora.

Sigue siendo una consola híbrida, que puedes usar tanto en modo portátil como conectada al televisor, pero ahora es mucho más potente.

El salto gráfico es considerable. Viene con un nuevo chip de Nvidia, el Tegra T239, que le permite mover los juegos con una fluidez y una calidad de imagen que hasta ahora eran impensables en una portátil de Nintendo. Los juegos se ven espectaculares, con mejores texturas, una mayor resolución y, en muchos casos, a 60 fotogramas por segundo.

La pantalla también ha mejorado notablemente. Es un poco más grande que el de la Switch OLED, y con una calidad de imagen soberbia. Además, la consola es compatible con la tecnología DLSS de Nvidia, una técnica de reescalado por inteligencia artificial. Esto es lo que le permite alcanzar resoluciones 4K cuando la conectas al televisor.

Los mandos, los nuevos Joy-Con 2, también han sido rediseñados. Son un poco más grandes y ergonómicos, lo que los hace mucho más cómodos en sesiones de juego largas.

Siguen teniendo la vibración HD, el giroscopio y el acelerómetro, pero ahora, en lugar de acoplarse a la consola a través de un raíl, se conectan de forma magnética, un sistema mucho más rápido y seguro.

Una de las grandes noticias para los poseedores de la Switch original es que la Nintendo Switch 2 es retrocompatible. Esto significa que puedes usar tus antiguos cartuchos y también todos los juegos que hayas comprado en la eShop.

El almacenamiento interno también ha crecido hasta los 128GB, y se puede ampliar fácilmente con una tarjeta microSD. Y, por supuesto, viene acompañada de un catálogo de lanzamiento espectacular, con el mencionado Leyendas Pokémon Z-A, una nueva aventura de mundo abierto que nos lleva a la región de Kalos, un nuevo Mario Kart y el regreso de una de las sagas más queridas de Nintendo.