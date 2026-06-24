Suma y sigue: la 'air fryer' Cosori que siempre arrasa vuelve a triunfar en el Prime Day

Hay una freidora de aire que todos los años triunfa en el Prime Day, y en 2026 promete volver a hacerlo.

Las freidoras de aire se han abierto paso en millones de cocinas de forma progresiva, y no es algo que sorprenda porque resultan muy prácticas para resolver las comidas del día a día. De entre todas las opciones disponibles en el mercado, hay un modelo que siempre suele liderar las listas de ventas en eventos como el Prime Day. Se trata de la Cosori de 5,7 litros, concretamente el modelo CP158-AF, que vuelve a experimentar una bajada de precio y apunta a repetir los buenos resultados de años anteriores.

Actualmente cuesta solo 79 euros, un precio bastante competitivo si se tiene en cuenta tamaño y las prestaciones que incluye. Son nada menos que 70.000 reseñas ya, y casi todas positivas.

COSORI CP158-AF Cómpralo en Amazon

PcComponentes

AliExpress La Cosori CP158-AF de 5,5 litros cocina de forma saludable con un 85% menos de grasa. Con 13 programas automáticos, fácil limpieza y capacidad para hasta 6 personas y libro de recetas incluido.

La clave de este pequeño electrodoméstico es su capacidad para agilizar los procesos en la cocina, sobre todo para quienes disponen de poco tiempo o buscan reducir el uso de aceite en sus preparaciones. Su cesta con capacidad de 5,7 litros tiene una forma cuadrada que optimiza el espacio disponible en comparación con los diseños circulares.

Esto permite distribuir los alimentos de manera más eficiente, facilitando que se puedan cocinar raciones para unas tres o cuatro personas de una sola vez, o preparar piezas enteras como un pollo pequeño sin necesidad de trocearlo.

Como todas las freidoras de esta clase, cuenta con un sistema de circulación de aire caliente de alta velocidad que envuelve los alimentos de forma homogénea. Su potencia es de 1700W, lo que agiliza el tiempo de precalentamiento y permite que las cocciones se realicen con mayor rapidez que en un horno convencional. Esto se traduce en un ahorro de tiempo en las rutinas diarias y en un menor consumo energético, ya que no es necesario calentar un espacio tan grande para preparar porciones medianas.

El manejo del aparato se gestiona a través de una pantalla táctil digital situada en la parte frontal. Desde este panel se puede regular la temperatura en un rango que va desde los 75 hasta los 205 grados centígrados, además de ajustar el tiempo de cocción según las necesidades de cada receta. Para quienes prefieren no complicarse con los ajustes manuales, el dispositivo incorpora once programas preconfigurados que adaptan los parámetros de forma automática para cocinar patatas, carnes, pescados, verduras o repostería de manera directa.

Una de las funciones secundarias más útiles en el uso cotidiano es el aviso de agitación o 'shake', una alerta sonora que emite el aparato a mitad del proceso para recordar la necesidad de remover los alimentos en la cesta.

Esto asegura que la cocción sea uniforme y que los ingredientes consigan esa textura crujiente tan buscada sin que algunas zonas queden húmedas o menos hechas. También dispone de una función para mantener calientes los platos una vez finalizado el tiempo programado, evitando que la comida se enfríe si no se va a consumir de inmediato.

La limpieza es otro de los puntos que influye a la hora de decidir la compra de este tipo de dispositivos. La cesta interior cuenta con un revestimiento antiadherente libre de sustancias como el 'PFOA' y el 'BPA', lo que evita que los residuos de comida se queden incrustados en las paredes. Además, la estructura es completamente desmontable y apta para introducirse en el lavavajillas, simplificando el mantenimiento diario y evitando tener que frotar a mano tras cada uso.