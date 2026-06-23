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Arranca el Amazon Prime Day 2026: estas son las ofertas más destacadas

El Prime Day 2026 durará cuatro días con decenas de miles de ofertas.
El Prime Day 2026 durará cuatro días con decenas de miles de ofertas.Nano Banana 2
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Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Eduardo Álvarez

Si te da perezca bucear entre los miles de descuentos del Prime Day, estos son los más destacados.

Como todos los años, el Amazon Prime Day tiene muchas, pero que muchas ofertas. Son demasiadas como para hacer un seguimiento total porque hay descuentos en todas las categorías, así que mucha gente simplemente va a lo que necesita, a tiro hecho, y seguramente sea la mejor estrategia.

Sin embargo, si quieres simplemente saber cuáles son las ofertas realmente relevantes, tenemos una selección de las que debes tener en agenda, por ejemplo en tecnología, pero también en otros sectores.

Hay que señalar que prácticamente la totalidad de los descuentos se aplican a usuarios con cuenta Prime, aunque si no la tienes siempre puedes aprovechar para darte de alta en el mes de prueba antes de comprar.

Mejores ofertas del Prime Day

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Algunos de los que podemos calificar como chollos fundamentales se repiten en cada evento, y sobre todo nos referimos a los dispositivos de Amazon: los Kindle, los Echo con Alexa y similares.

No son los únicos, porque hay gente que en el Prime Day o el Black Friday aprovecha para hacer acopio de consumibles para meses, como cápsulas para lavavajillas, que si eres de marcas como Ariel o Fairy, salen mucho más baratas en estos días.

No es habitual que los productos en oferta se agoten porque Amazon suele acumular bastante 'stock', al menos el suficiente como para garantizar los envíos en el primer tirón. Sí suele ser más común que, a medida que nos metemos en el tercer día, los tiempos de entrega se vayan alargando un poco más.

Estas son, en resumidas cuentas, algunas de las ofertas que más merecen la pena.

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