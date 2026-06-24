No sorprende a nadie, pero hay un aire acondicionado en Amazon arrasando en el Prime Day
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
De todos los aires acondicionados que Amazon ha rebajado, hay uno que destaca por precio y potencia.
Con el calor que hace, no sorprende absolutamente a nadie que lo más vendido en el Prime Day vaya a ser con casi total seguridad ventiladores y aires acondicionados. Hablo de modelos portátiles, de los que no necesitan instalación y puedes hacerlos funcionar de inmediato.
No faltan modelos que estén bien de precio, y de marcas conocidas como AEG y Olimpia, pero el que mejor pinta tiene en calidad-precio es el Comfee de 1.800 frigorías, que cuesta solo 199 euros y que puede que se acabe agotando.
La ola de calor golpea, y no solo a España, sino a toda Europa. Los españoles estamos ya curados de espanto con esto, pero incluso así hay aún viviendas –sobre todo en el norte– que no tienen aire acondicionado, o gente que vive de alquiler.
En tal caso, los modelos portátiles sí encajan a la perfección. No hay que taladrar y te lo puedes llevar cuando te mudes, y lo mejor de todo es que el envío es bastante rápido.
Siempre te queda la opción, si no soportas ya el calor, de pasar por una tienda física, pero ya te digo que vas a acabar pagando mucho más por un modelo no muy distinto a este que menciono.
Más que suficiente para tu salón
El Comfee Breezy Cool 2.6 cuenta con una capacidad de enfriamiento de 9.000 BTU, lo que equivale aproximadamente a unas 2.250 frigorías. Esta potencia es suficiente para aclimatar habitaciones de hasta 23 metros cuadrados sin mayores inconvenientes, convirtiéndose en una buena opción para enfriar un dormitorio o un salón.
Al evaluar un dispositivo de climatización de este tipo, el rendimiento por metro cuadrado es el primer dato a tener en cuenta para asegurar que el aparato no funcione forzado y que el consumo de energía se mantenga dentro de unos márgenes razonables.
La instalación es un proceso sencillo que no requiere realizar obras en la pared ni contratar a un técnico. El equipo incluye en su caja un kit de sellado para ventanas correderas y un tubo de evacuación de aire caliente. Para ponerlo en marcha, solo es necesario acoplar el tubo a la parte trasera del aparato, llevar el otro extremo hacia la ventana y asegurar el aislante textil o de plástico para evitar que el aire fresco se escape y que el calor del exterior vuelva a entrar.
Al terminar la temporada de verano, el desmontaje es igual de rápido, permitiendo guardar el kit y mover el aparato a un trastero o armario.
Ofrece tres modos de operación independientes: refrigeración, ventilación y deshumidificación. El modo deshumidificador es útil en zonas de costa o ambientes con mucha humedad ambiental, ya que ayuda a reducir la sensación de bochorno sin necesidad de bajar drásticamente la temperatura.
Para gestionar estas opciones, el aparato incorpora un panel de control táctil en la zona superior y viene acompañado de un mando a distancia que facilita los ajustes sin tener que levantarse del sofá.