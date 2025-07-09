Si hay un accesorio clave en tu coche, es éste: un arrancador para no quedarte tirado

Quedarse tirado con el coche puede arruinar cualquier plan, especialmente en vacaciones. Un arrancador portátil te permite seguir el viaje sin depender de nadie.

Salir de viaje en verano es casi un ritual: revisar neumáticos, llenar el depósito, preparar la playlist... Todo está pensado para disfrutar del trayecto. Pero hay algo que a menudo se pasa por alto hasta que es demasiado tarde: la batería del coche.

A nadie le gusta la idea de quedarse tirado en medio de la nada o tener que pedir ayuda en una gasolinera de madrugada. Y aunque cada vez más vehículos traen sistemas de aviso o gestión energética, un fallo de batería sigue siendo uno de los problemas más frecuentes, sobre todo tras periodos de inactividad o con olas de calor que castigan los sistemas eléctricos.

Por suerte, hay un accesorio que se ha vuelto casi imprescindible en el maletero de quienes conducen con cabeza: los arrancadores portátiles. Hay muchos para elegir, pero uno de los que tienen mejores valoraciones en Amazon es el OSRAM BATTERYstart 200, que te cuesta unos 80 euros. Es un modelo compacto, funcional y especialmente pensado para situaciones de emergencia en coches con motor de gasolina de hasta 3 litros.

OSRAM BATTERYstart 200 Compacto y ligero, el OSRAM BATTERYstart 200 arranca motores de gasolina hasta 3L y funciona también como powerbank con linterna LED y protección de seguridad integrada.



Un pequeño accesorio que te saca de un gran apuro



Este modelo de OSRAM está diseñado para ser práctico y fácil de usar incluso si no eres un manitas. Su tamaño reducido hace que puedas guardarlo sin problemas en la guantera o el maletero sin que estorbe, y su peso ligero facilita su manejo en situaciones de estrés.

Además, no se limita a arrancar coches: también funciona como batería externa, gracias a su toma USB de carga rápida. Esto significa que puedes cargar tu móvil, GPS o cualquier otro dispositivo mientras estás de viaje o acampando. Viene con linterna LED integrada, ideal si necesitas conectar los cables en condiciones de poca luz.

Y lo más importante: está preparado para ser seguro. Incluye protección contra polaridad inversa, cortocircuitos y sobretensión. Esto reduce el riesgo de dañar el coche o el propio arrancador si conectas algo de forma incorrecta. No necesitas tener experiencia previa: basta con seguir las instrucciones del manual y pulsar un botón.

Imprescindible estas vacaciones... Y después

No hace falta tener un coche antiguo para que te convenga un arrancador portátil. Basta con que tu batería tenga un mal día o que tu coche se quede parado durante unas semanas para que un accesorio así te evite perder horas esperando ayuda, y volver a arrancar en segundos.

En verano, cuando muchos aprovechan para hacer escapadas largas, ir a zonas rurales o incluso acampar, llevar uno de estos dispositivos puede darte una tranquilidad extra. También es útil en invierno, cuando las bajas temperaturas afectan al rendimiento de las baterías, aunque en esta época del año no siempre se le presta atención.

Otro detalle que suma puntos es su función de carga rápida: el OSRAM BATTERYstart 200 se carga por completo en solo dos horas. Esto hace que esté listo para acompañarte incluso si lo tienes que preparar a última hora antes de un viaje. Y como no lleva batería de coche convencional sino una de litio, se reduce el riesgo de deterioro o sobrecalentamiento, algo clave si lo llevas dentro del coche durante los meses más calurosos.

Los arrancadores como este de OSRAM no son una novedad, pero sí han evolucionado mucho en los últimos años. Ya no son pesados, difíciles de usar o limitados a talleres. Ahora caben en una mochila y están pensados para el uso personal. Una herramienta discreta que, llegado el momento, puede ser una auténtica salvavidas.