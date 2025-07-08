Más rápido que la grúa: este reparador de pinchazos es un salvavidas en carretera
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Los arrancadores de batería son una de las novedades que han llegado en los últimos años al mundo del motor, y lo han hecho para quedarse, como las luces V16. Su utilidad es indiscutible, y si alguna vez has ido a arrancar el coche y la batería se había agotado, lo sabes.
En esencia, vienen a ser una batería externa o power bank, pero con la suficiente potencia como para darle a la batería de un coche o una moto el suficiente impulso como para arrancar. Eso, ya de por sí, justifica pagar los 40-50 euros que suelen costar los modelos con mejor precio.
Como ahora es el Prime Day, en Amazon no hay ni uno ni dos rebajados, sino muchos, aunque en calidad-precio destaca el Nexpow, que tiene nada menos que 9.000 reseñas y ahora cuesta menos de 50 euros.
Nexpow Arrancador de batería
- Este arrancador de 1500A es también powerbank para dispositivos móviles, y hasta tiene linterna.
Para vehículos de casi cualquier tamaño
Uno de los puntos fuertes de este arrancador es su capacidad de entrega de corriente, con hasta 1500 amperios de pico, lo que le permite arrancar motores de gasolina de hasta 7 litros y diésel de hasta 5,5 litros.
Esto significa que no solo es útil para coches pequeños o medianos, sino también para todoterrenos, furgonetas, camiones ligeros, motocicletas, barcos y hasta tractores. En la práctica, muchos usuarios han comprobado que, aunque la cifra máxima anunciada pueda parecer optimista, el arrancador responde bien con motores de tamaño medio y grande, incluso en situaciones donde la batería está completamente descargada o las temperaturas son muy bajas.
La autonomía también es destacable. Con una sola carga, el NEXPOW puede realizar hasta 60 arranques, lo que lo convierte en una herramienta fiable para viajes largos, rutas por zonas rurales o simplemente para tener la tranquilidad de que, aunque la batería falle varias veces, no te quedarás tirado. A
demás, el dispositivo mantiene la carga durante meses, por lo que no es necesario estar pendiente de cargarlo constantemente; basta con revisarlo de vez en cuando, especialmente si ha pasado mucho tiempo sin usarse.
Incorpora múltiples sistemas de protección: contra sobrecarga, cortocircuito, polaridad inversa, sobrecalentamiento y temperaturas extremas, tanto altas como bajas. Esto reduce significativamente el riesgo de accidentes o daños en la batería del vehículo, incluso si se conecta de forma incorrecta. Los cables inteligentes incluidos detectan automáticamente si la conexión es la adecuada y, en caso de error, alertan al usuario antes de permitir el paso de corriente.
Integra dos puertos USB, uno de ellos con tecnología de carga rápida QC 3.0, capaces de recargar teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos electrónicos a gran velocidad. También dispone de una salida de 12V/10A, útil para alimentar accesorios como infladores de neumáticos, neveras portátiles o convertidores de corriente, lo que lo convierte en un aliado para actividades al aire libre, viajes en caravana o situaciones de emergencia.
Un añadido práctico es la linterna LED incorporada, que ofrece varios modos de iluminación: luz fija, estroboscópica y señal SOS. Esta función resulta especialmente útil si el percance ocurre de noche o en lugares poco iluminados, ya que permite trabajar con las manos libres y, en caso necesario, señalizar la presencia del vehículo a otros conductores.