Este avisador de radares es 100% legal y te puede evitar más de un susto estas vacaciones

Este dispositivo inteligente se va a convertir en tu mejor amigo en carretera porque es capaz de avisarte de la posición de radares así como ofrecerte información útil para tu viaje.

Entre los dispositivos más prácticos que puedes encontrar rebajados durante este Prime Day destaca el CO-Driver NO2, un asistente de conducción inteligente pensado para mejorar la seguridad en carretera. Si estás suscrito a Prime (o aprovechas su prueba gratuita de un mes) tendrás acceso a esta oferta exclusiva entre el 8 y el 11 de julio, así que date prisa.

Este dispositivo no es solo un detector de radares, sino un copiloto digital que te informa en tiempo real de alertas relevantes para tu trayecto. Reconoce radares fijos, de tramo y posibles móviles, además de notificarte sobre puntos peligrosos, obras o accidentes reportados por otros conductores.

El CO-Driver NO2 se instala fácilmente sobre el salpicadero y se alimenta desde el encendedor del coche. No requiere instalación complicada ni suscripciones de pago, ya que funciona mediante una base de datos actualizada constantemente y nutrida por una comunidad de más de 5 millones de usuarios.

Una de sus principales ventajas es la conectividad con el móvil. A través de su app, disponible para Android e iOS, el dispositivo recibe actualizaciones automáticas y se adapta a tus rutas habituales. Así, cada vez que salgas en coche, tendrás información contextualizada y relevante al instante.

Tu mejor copiloto estas vacaciones

La pantalla LED del dispositivo es discreta pero clara, mostrando símbolos que indican el tipo de alerta y la distancia hasta ella. Un sistema de audio por voz complementa los avisos sin resultar intrusivo, permitiéndote mantener la atención en la carretera en todo momento.

Además de su utilidad diaria, el CO-Driver NO2 cobra especial importancia en viajes largos o en desplazamientos por zonas poco conocidas. Saber con antelación si se aproxima un radar o una curva peligrosa puede marcar la diferencia y evitar una sanción o un susto innecesario.

Lo cierto es que es el típico producto que normalmente no pensamos que nos va a hacer falta en nuestros viajes. Pero es cuando lo pruebas cuando entiendes su utilidad, y de hecho se convierte en prácticamente un imprescindible cada vez que pienses en coger el coche para trayectos largos.

Más allá de los radares, este copiloto también te ayuda a conducir de forma más eficiente. Algunos usuarios destacan que, tras unos días de uso, empiezan a anticiparse mejor a las condiciones del tráfico y a mantener una conducción más suave y controlada.

Si valoras la seguridad al volante y quieres una ayuda extra sin complicaciones, el CO-Driver NO2 es una solución muy completa. Fácil de usar, sin costes adicionales y con toda la información relevante al alcance de tu vista, se convierte en un compañero ideal para cualquier conductor.