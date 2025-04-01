¿Quién jugará la final de Copa del Rey? Esta plataforma emite en vivo la semifinal (y después la Champions)

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¿Habrá clásico en la Final de Copa? ¿Derbi madrileño otra vez? Esta semana se conocerán los equipos que se enfrentarán finalmente.

Llega la primavera y con ella el momento decisivo de la temporada, en el que las eliminatorias comienzan a resolverse de forma implacable en todas las competiciones en marcha, y esta semana es el turno de la Copa del Rey.

Toca partido de vuelta de la semifinal, con un Real Madrid - Real Sociedad por un lado y un Barcelona - Atlético de Madrid por el otro, eliminatoria abierta en ambos casos, con un 1-0 favorable al Madrid y un 4-4.

Los dos partidos se emiten en vivo, aunque no en abierto. Quien televisa la eliminatoria es Movistar+, pero ojo porque hay truco: no debes tener contratado el paquete entero para verlo, sino que te vale con el plan básico para ver Movistar+ online en streaming, que sale por 9,99 euros al mes.

Si te das de alta en el plan anual sale incluso mejor, ya que son 99,99 euros por los doce meses, así que te ahorras dos, los dos de verano en los que no suele haber mucho fútbol, aunque sí otros deportes.

Después de la Copa, Movistar emitirá en vivo también la eliminatoria de Champions de los equipos españoles.

Además, no necesitas nada más. Funciona como Netflix: te das de alta sin compromiso y puedes cancelar cuando quiera, independientemente de la compañía con la que hayas contratado internet.

No podrás verlo en el televisor como una persona que tenga un decodificador, pero no hay problema, y es que puedes usar la aplicación de Movistar Plus para Smart TV o Firestick sin problemas para verlo en pantalla grande.

Mucho más que fútbol en su catálogo

Una de las ventajas de Movistar Plus es que no solo emite fútbol en directo, un partido de LaLiga por semana y la Champions, además de Copa del Rey y otros campeonatos, sino que además tiene un gran catálogo de cine y series.

Mantienen una estricta política de un estreno al día, y van sumando más y más producciones nacionales e internacionales, así que por el precio que tiene no está nada mal, con el fútbol como la guinda del pastel.

Esta estrategia les ha situado como una alternativa más que viable a los grandes actores del panorama del streaming, y además si eres joven tienes la ventaja de ahorrar aún más usando el bono cultural.