Movistar Plus+ tiene un regalo solo para jóvenes: si tienes bono cultural, te llevas 8 meses gratis

Si tienes el Bono Cultural y te das de alta en Movistar Plus, pagarás solo cuatro meses del próximo año, lo que supone una gran oportunidad para disfrutar del 'streaming'.

Desde hace varios años funciona el Bono Cultural joven, y lo hace muy bien, con millones de beneficiarios que pueden conseguir productos culturales como libros o películas a precios reducidos o directamente gratis. Parte de estos productos culturales son plataformas como Netflix, Filmin o Movistar Plus+.

Esta última lo sabe y se ha lanzado a captar nuevos usuarios entre los que tienen este bono, y lo hace además con una oferta muy agresiva. Es fácil de entender: si pagas el año de Movistar Plus+ con el bono cultural, solo pagas cuatro meses y los otros ocho son gratis. En lugar de 120 euros, pagarías 39 euros, nada más.

Dado que el bono cultural son 400 euros, es solo un pequeño pellizco de él, y tendrías acceso a todo el catálogo de series, películas y documentales de Movistar, además de a emisiones deportivas de LaLiga, Champions League y otros deportes como el tenis o la NBA. Es una auténtica ganga por este precio.

Ahorra en Movistar Plus+ con el bono cultural Si tienes el Bono Cultural, puedes conseguir la suscripción anual a Movistar pagando solo cuatro meses. Los otros ocho son gratis.

Hay que aclarar que esta suscripción es la que la compañía tiene solo para streaming, es decir, que no es exactamente la misma que tienen los usuarios de su servicio de fibra, que usan el decodificador para ver todo en la TV y todo el fútbol.

En este caso, solo podrías ver Movistar Plus+ en sus aplicaciones, pero como también tienen para Smart TV, Fire TV Stick y Google TV, en la práctica es lo mismo que otras plataformas de streaming como Netflix, y por un precio reducidísimo.

No solo eso, sino que ni tienes que contratar el teléfono con Movistar ni tiene compromiso de permanencia. Puedes cancelar siempre que quieras y ver Movistar+ a través de la red de internet de cualquier operadora.

Movistar va al choque con la competencia, y va fuerte

Esta estrategia de competir de tú a tú contra plataformas que nacieron siendo 100% digitales es relativamente nueva en la compañía audiovisual española, y tiene todo el sentido del mundo.

El catálogo de cine y series de Movistar Plus es inmenso, con un estreno al día, y con poco que envidiar a todos sus competidores. Hasta hace no demasiado era algo exclusivo para sus clientes convencionales, pero ya no.

La opción de darte de alta al plan mensual por 9,99 euros –menos con el Bono Cultural– es tentadora, sobre todo para los amantes del deporte. Vale que no incluye ni mucho menos todos los partidos, pero es suficiente para entretenerte el fin de semana, como guinda del pastel.