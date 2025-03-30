Esta VPN no falla en mi Firestick: máxima velocidad incluso en 4K, y ahora un 75% más barata

NordVPN tiene cientos de servidores en todo el mundo, y además incluye Drive y gestor de claves.

He probado varias VPN, pero ahora mismo la que uso a diario, sobre todo los fines de semana, es la de NordVPN.

A lo largo de los últimos meses, se han popularizado las VPN en España, hasta el punto de que cada fin de semana mucha gente anda comparando entre varias, por rendimiento, número de servidores o precio.

He podido probar varias de las más populares en todo el mundo, como por ejemplo Surfshark, CyberGhost, Proton o NordVPN. Esta última es la más conocida y la que más usuarios tiene, y también la más rápida en todas mis pruebas, y lo mejor es que su precio se ha hundido: puede ser tuya por un 75% menos y de regalo te llevas tres meses extra.

Desde solo 3,99 euros no está nada mal, aunque pagando un poquito más te incluye gestor de contraseñas y hasta almacenamiento en la nube, 1TB, bastante a tener en cuenta.

Date de alta en NordVPN con 30 días de prueba Esta VPN cuenta con varios planes desde 3,99 euros al mes, y con gestor de contraseñas y Drive en algunos de ellos.

Dicho esto, es obvio que cuando pagas por una VPN lo que esperas es poder conectarte a cuantos más servidores mejor y con una calidad de la conexión que te permita confiar en ella. Y NordVPN cumple con ambas cosas, y lo he comprobado.

La uso ahora mismo en prácticamente todos mis dispositivos, en particular cuando entran en acción los bloqueos a las IP de Cloudfare los fines de semana, y puedo avalar que hasta en mi Fire TV Stick me permite reproducir contenido 4K en streaming sin tiempos de carga, al vuelo.

Una de las ventajas que tiene NordVPN, como prácticamente todos sus competidores, es que tienes 30 días de prueba sin compromiso. Una vez que te des de alta, puedes arrepentirte durante el primer mes y obtener el reembolso de tu dinero sin problemas.

La parte mala es que para tener el precio más bajo posible, tienes que darte de alta en el plan de dos años, que debes pagar en el momento de activarlo. En el caso del plan más barato, serían 83,43 euros de una vez.

Tu IP y tus datos, siempre privados

El funcionamiento de una VPN es bastante básico en realidad, al menos si no entramos en profundidad en detalles técnicos: todos tus datos se redirigen a través de un servidor 100% privado de tu proveedor, y ahí se cifran y se ocultan detrás de un protocolo seguro, con una IP que en realidad no es la tuya.

De esta forma nadie sabe qué estás haciendo, ni dónde estás, ni siquiera tu proveedor de internet, el motivo por el que permite saltarse todo tipo de bloqueos geográficos y restricciones.