El secreto que guardan los interioristas para aprovechar el espacio de las esquinas sin echar a perder la decoración

La decoración más sana y bonita para el hogar son las plantas.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Se trata de un mueble funcional que decora al tiempo que permite almacenar objetos, por lo que tiene doble funcionalidad.

En nuestra casa, tendemos a almacenar un sinfín de objetos, algunos de ellos prácticos, otros con gran valor sentimental y otros que acaban convirtiéndose en un trasto. Todo ello hace que la organización sea imprescindible y que los muebles dos en uno sean los más adecuados, sobre todo para las casas pequeñas.

Así que no hay solución que nos permita exprimir todos los rincones del hogar que vayamos a rechazar. De hecho, hemos descubierto el secreto de los interioristas para aprovechar incluso las esquinas... y es más barato de lo que piensas.

Estantería de esquina Estantería con 5 niveles y unas medidas de 20x20x126 centímetros. Muy valoradas en Amazon y disponible en varios diseños.

No requiere ni obras costosas ni grandes diseños, ya que basta con apostar por estanterías como el modelo destacado de Vasagle que está especialmente diseñado para las esquinas, lo que supone un espacio auxiliar para elementos decorativos o para almacenar objetos.

De hecho, este modelo es uno de los más vendidos en la plataforma, donde cuenta con más de 5.400 valoraciones. Este diseño ofrece cinco estantes en zigzag que son muy útiles para diferentes estancias del hogar. Sus medidas de 20x20x126 permiten contar con un mueble auxiliar que tampoco ocupa mucho espacio, pero, a cambio, ofrece una buena solución de almacenamiento.

Estanterías para aprovechar las esquinas

Este modelo de Vasagle es flotante, pero hay otras opciones que llegan hasta el suelo. Dependerá de las necesidades y de la estética de cada hogar. Por ello, en la plataforma hay otros muebles esquineros que son baratos, prácticos y bonitos.

Del mismo diseño que el Vasagle anterior, encontramos otro modelo con una estética rústica gracias a su combinación de madera y ratán. Esta es perfecta para las casas que apuestan por los materiales naturales para su decoración.

Ratán y madera siempre es buena combinación. Amazon

Otra que me ha parecido muy práctica es la que incluye iluminación led. En este caso, cuenta con 5 niveles para almacenamiento y unas medidas de 24,8x48x146,6 centímetros, ya que es un mueble auxiliar que va en el suelo.

La luz es otro elemento decorativo. Amazon

Si no queremos un gran mueble, otra opción muy común son los estantes sueltos, lo que nos permite jugar con la altura entre ellos, para adecuarlos a nuestras necesidades. Otra opción barata y muy práctica.