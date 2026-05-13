Se acabó alquilar tabla de paddle surf: esta es tuya para siempre, asequible y cabe en cualquier parte

El paddle surf se ha convertido en una de las actividades más populares del verano.

Lo has visto muchas veces: gente que alquila tablas de paddle surf por una tarde, pero también puedes tener la tuya propia.

Hace pocos años nadie sabía que era y ahora está por todas partes, tanto en el mar como en ríos, pantanos o lagos. Es el conocido como 'paddle surf' y, al ser accesible para casi cualquier persona, se ha hecho tremendamente popular en verano. Lo malo es que necesitas el remo y la tabla, y eso cuesta dinero, normalmente en alquiler.

Es un negocio redondo para los que alquilan, pero si luego te gusta, es mejor tener tu propia tabla, y las hay a buen precio, eso sí, hinchables. La puedes llevar sin problemas en una mochila y en segundos la tienes lista para navegar, y su precio ahora mismo es irrisorio: desde apenas 150 euros usando el código descuento SRES16.

FunWater tabla de Paddle Surf hinchable Esta tabla es fácil de transportar, resistente y una inversión inteligente para practicar esta actividad. 162€ en AliExpress * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Hay muchas tiendas que venden distintos modelos, pero esta de AliExpress está a la venta en versiones con colores y dibujos bastante llamativos, y con envío exprés desde España, aunque de aquí al verano aún hay tiempo.

Si ya has probado suerte, sabrás que con que la uses unos pocos días habrá amortizado más que de sobra la inversión.

La marca FunWater se ha posicionado en los últimos años como una de las opciones más asequibles del mercado para quienes buscan empezar en este deporte sin tener que arruinarse. Luego, si te interesa, puedes ir a por algo más completo.

Está fabricado con una doble capa de PVC ultraligero que consigue reducir el peso total de la tabla dejándolo en unos manejables 45 kilos de media según el modelo. Esto es clave: si la tabla pesa demasiado, te dará pereza sacarla del maletero. Sin embargo, esta ligereza no sacrifica la dureza.

Al inflarla a la presión recomendada, la tecnología interna de hilos entrelazados hace que la tabla quede tan rígida como una de fibra tradicional, aguantando entre 180 y 200 kg de carga máxima.

A nivel de estabilidad, estas tablas son muy agradecidas para los principiantes. La mayoría de los modelos de FunWater rondan los 81 u 84 cm de ancho y los 15 cm de grosor. Esas medidas, sumadas a las tres aletas inferiores extraíbles, te dan una plataforma súper estable que perdona muchos errores de equilibrio. Si nunca te has subido a una, en menos de media hora estarás remando de pie. Y si te cansas viene recubierta de goma EVA antideslizante, lo que la hace muy cómoda para sentarse o incluso tumbarse a tomar el sol en el agua.

Otro punto fuerte es que FunWater vende sus tablas en formato "pack completo". En la misma caja te viene la tabla, el inflador de alta presión, un remo ajustable de aluminio –que flota si se te cae al agua–, un invento –la cuerda que te ata al tobillo por seguridad–, un kit de reparación, una bolsa estanca pequeña para el móvil y las llaves, y una mochila donde cabe todo desinflado.