Rutas de montaña sufriendo, pero menos: esta bici eléctrica es perfecta para ello, y sorprendentemente barata

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El mercado de las bicicletas eléctricas de montaña ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, transformando la forma en la que entendemos el deporte al aire libre y la movilidad urbana.

Dar el salto al mercado de bicicletas eléctricas suponía, hasta hace muy poco, desembolsar cantidades de dinero prohibitivas para el usuario medio. Cecotec rompe este bloqueo financiero introduciendo una bicicleta robusta, tecnológicamente avanzada a un precio que redefine por completo el sector.

Para la Mountain Millor, Cecotec ha aplicado a misma fórmula que usó con los robots aspiradores, coger la tecnología premium del sector, y hacer grandes productos a bajo precio.

La bicicleta cuenta con doble suspensión, 18 velocidades y viene equipada con cambio Shimano. Su batería te permite recorrer distancias de hasta 90km sin preocuparte por nada, la seguridad está garantizada gracias al doble freno de disco hidráulico Tektro, que garantiza la máxima seguridad y confianza.

Domina cada terreno

Sus ruedas off-road de 27,5" proporcionan el agarre y la adherencia que necesitas para poder moverte por diferentes superficies a tu gusto. Gracias a sus 18 velocidades podrás adaptar tu marcha a cada situación.

La gran ventaja a la hora de adquirir una bici eléctrica, es que cuando tus piernas no pueden más, el motor empuja por ti. Ante puertos exigentes, rutas duras o un camino nuevo e inesperado, no dejes que nada se interponga en tus escapadas.

Kilómetros de libertad sin 'la ansiedad de la batería'

El temor de cualquiera que compra su primera e-bike es quedarse sin batería en mitad de la montaña y tener que arrastrar una bicicleta pesada cuesta arriba. La autonomía de este modelo te permite planificar rutas ambiciosas y regresar a casa con energía de sobra en las piernas.

Su resistente cuadro de aluminio presenta gran ligereza comparada con otras bicicletas eléctricas. Debes tener en cuenta que el peso total de la batería es mayor al de una bicicleta de montaña tradicional de tracción humana.

La brecha de precios sigue siendo notable frente a otros competidores, con la Mountain Millor cambian las reglas del juego. Cecotec ofrece una alternativa para competir cara a cara con las gamas altas, con su nueva bicicleta elige el destino y llega más lejos; domina la ciudad y supera la montaña.