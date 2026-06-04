No es un error de precio: un Garmin por 110 euros, y es perfecto para el 'running'

Uno de los relojes más baratos de Garmin ahora cae aún más, y lo hace casi todo.

A estas alturas de la película, está clarísimo que los relojes favoritos de los 'runners' son los de Garmin, con permiso de otras marcas que también lo están haciendo genial en el sector, y de los modelos menos centrados en lo deportivo, como los Apple Watch.

Dicho esto, no todo el mundo puede gastarse lo que suelen costar los Garmin más top, pero ojo, que hay modelos que sí que son increíblemente asequibles. Es el caso del más pequeño de la familia, el Forerunner 165, que tiene casi todas las funciones de otros modelos y que ahora cuesta solo 110 euros.

Su precio es de 125 euros, pero con el código SSES15 puedes rebajarlo bastante más, al menos de forma temporal. Es una auténtica ganga si buscas un reloj con el que medir al detalle todas tus métricas, y no solo al correr, sino al hacer otra clase de deportes y ejercicios.

Garmin Forerunner 165 Amazon

PcComponentes

AliExpress Con GPS, pantalla muy brillante y métricas avanzadas, este es uno de los mejores relojes deportivos del momento.

Aunque lo vende AliExpress, no tienes que esperar a que te llegue desde China, ni mucho menos. Se envía desde España y tiene sus tres años de garantía correspondiente, así que no deberás esperar demasiado para estrenarlo.

A pesar del precio, no hay que dejarse engañar porque es un reloj deportivo de lo más completo, con GPS y una precisión increíble.

Buena batería y pantalla AMOLED

Si llevas un tiempo saliendo a correr y sientes que las aplicaciones del móvil o tu pulsera de actividad se te han quedado cortas, dar el salto a un reloj GPS estará seguro en tu cabeza. El problema es que el mercado está lleno de opciones que cuestan una pequeña fortuna.

Aquí es donde entra el Garmin Forerunner 165, un reloj que ha llegado para demostrar que no hace falta gastarse 600 euros para tener un dispositivo preciso.

Tiene pantalla AMOLED, un panel que siempre se ve bien: brillante, con mucho contraste y a todo color. Esto significa que cuando vas corriendo a las doce del mediodía con todo el sol dándote de lleno, puedes leer tu ritmo y tus pulsaciones de un simple vistazo sin tener que hacer sombras raras con la otra mano. Además, la pantalla es táctil, lo que hace que navegar por los menús sea muy intuitivo, aunque mantiene los cinco botones clásicos de Garmin, algo fundamental para cuando tienes las manos sudadas o llevas guantes en invierno.

A nivel de rendimiento para el running, el Forerunner 165 te da exactamente lo que necesitas para mejorar. Cuenta con un GPS muy preciso que rastrea tus rutas sin problema, y un sensor óptico en la muñeca que mide tu frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) mientras duermes.

Pero lo mejor no son los sensores, sino lo que Garmin hace con esos datos. El reloj te dice si estás entrenando bien, te avisa de tu tiempo de recuperación y cuenta con la función Body Battery, que básicamente te indica cuánta "energía" le queda a tu cuerpo a lo largo del día.

Otra característica para quienes buscan progresar sin pagar a un entrenador es que permite cargar planes de entrenamiento personalizados directamente desde la app de Garmin Connect. Te va guiando en cada sesión, diciéndote si tienes que acelerar o aflojar el ritmo. Y aunque está muy enfocado al running, tiene perfiles para ciclismo, natación y trabajo de fuerza.

A todo esto hay que sumarle una batería que no te esclaviza al enchufe: aguanta hasta 11 días en modo smartwatch y unas nada despreciables 19 horas con el GPS encendido a tope, por lo que te sirve perfectamente para preparar y correr una maratón.