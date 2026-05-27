"Como caminar sobre nubes": las revolucionarias Skechers para 'running' acaban de hundir su precio

Skechers vende un nuevo modelo de zapatillas que mejora la amortiguación de la pisada.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Tras el éxito de On, ahora Skechers también vende zapatillas con sistema de almohadillas en la suela.

Hace algunos años, la firma On llegó como un terremoto al sector del calzado. Su éxito indiscutible ha hecho que otros fabricantes "copien" sus modelos más sonados, los que usan una especie de almohadillas para amortiguar la pisada al caminar y al correr, y una de las que está exprimiendo al máximo esto es Skechers.

Lo han llamado Heel Pillow y sirve para que al caminar sientas que caminas "sobre nubes", que es como describe la sensación la mayoría de usuarios que han probado modelos como las Skechers Glide-Step Altus, con diferencia el más barato de todos los que usan este sistema.

Su precio es de unos 105 euros en la tienda oficial, pero en Amazon ya bajan a 85 euros en algunas tallas y aún más en DeporVillage, que tiene la versión de mujer en solo 75 euros. No está nada mal para ser un lanzamiento relativamente reciente.

Skechers Glide-Step Altus Estas zapatillas cuentan con Heel Pillow para mejorar la pisada, además de Memory Foam y cordones elásticos ya atados. * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Por este precio resulta ya muy complicado encontrar otras zapatillas deportivas de una marca de tanta confianza como Skechers, que aquí se ha atrevido a estrenar un sistema de amortiguación que no se parece en nada a otros de los que tienen a la venta.

No es la única novedad de las Glide-Step Altus, pero sí que es la más relevante de todas.

Aunque sirven para correr también, mayormente están pensadas para quienes pasan muchas horas de pie o recorren la ciudad a paso vivo, y funcionan igual de bien con ropa deportiva que con un look casual para el día a día.

La plantilla Air-Cooled Memory Foam adapta su forma al contorno plantar y respira, lo que reduce la sudoración en salidas largas y hace que el confort sea palpable. Esa comodidad se complementa con la mediasuela Glide-Step, de geometría escalonada: su forma está pensada para suavizar el aterrizaje y mejorar el despegue, así que caminar largas distancias deja de ser una tortura y pasa a ser algo que tu cuerpo agradece.

No es una suela para correr ritmos extremos, pero sí ofrece un retorno de energía y una amortiguación que ayudan a reducir la fatiga cuando acumulas muchos pasos al día.

Otro punto a favor es la suela exterior: flexible, con buen agarre y diseñada para moverse con naturalidad en asfalto y aceras urbanas. No son unas zapatillas de trail, pero sí cuentan con tracción suficiente para paseos por parques o caminos compactos.

Desde el punto de vista estético, se adaptan a muchas situaciones: trabajo con movilidad, viajes, turismo urbano o simplemente salir al parque. Además, es apta para lavar a máquina, lo que añade un plus.

En cuanto a tallaje y uso, funcionan bien para la mayoría de pies, pero quienes tienen arco muy alto o necesitan plantillas ortopédicas deberían probarlas con calma; la memoria de la plantilla es cómoda, pero no sustituye soportes específicos. Su altura de talón moderada mejora la postura y aporta un ligero empuje al andar, lo que es especialmente apreciable si pasas muchas horas caminando.