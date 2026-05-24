Este desconocido producto de Decathlon es ahora imprescindible cuando entreno, y es barato

Las bebidas isotónicas son populares, pero no todo el mundo conoce la alternativa: los electrolitos.

Los electrolitos me ayudan a mantener mi rendimiento durante el entreno y a evitar calambres.

Los suplementos para deportistas son un negocio millonario, y es normal, pues muchos de ellos de verdad ayudan a mejorar tu rendimiento, con un pequeño segmento de los mismos destinados a evitar problemas, más que a potenciarte. En esta última categoría entre uno de mis últimos descubrimientos: los electrolitos.

Las bebidas isotónicas son más que de sobra conocidas por todos, pero no tanto los electrolitos, que vienen a ser una alternativa sin azúcar y más centrada en evitar calabres en entrenamientos intensos, no tanto en proporcionar energía.

Es recomendable tomarlos en sesiones largas e intensas, por ejemplo en deportes como ciclismo, natación o 'running', los más comunes. Además, no son nada caros y puedes tenerlos en formato polvos o pastillas para disolver en agua, así que es cómodo tenerlos siempre en la mochila.

Personalmente, después de comparar muchas variantes, he terminado comprando varias veces los de Decathlon, con sabor a limón –algo más ácido– o a frutos del bosque –muchísimo más dulce– y es pura cuestión de gustos si prefieres uno u otro.

Una de estas pastillas se puede disolver en aproximadamente 1L de agua, más que suficiente para un entrenamiento, e incluso debería sobrar.

Recomendables, en especial en verano

Durante el entrenamiento, tu cuerpo está perdiendo constantemente una serie de minerales fundamentales que tienen carga eléctrica, como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Y aquí es donde beber solo agua del grifo se queda corto y los electrolitos entran en juego y deben ser un básico en la despensa de cualquier deportista que se tome mínimamente en serio su rendimiento

La gran ventaja de este formato frente a las bebidas energéticas ya preparadas del supermercado es que tú controlas la cantidad, el sabor y, sobre todo, el azúcar. Muchas de las bebidas isotónicas comerciales vienen cargadas de azúcares refinados y colorantes que no necesitas. Al comprar electrolitos en polvo de buena calidad, te aseguras de estar ingiriendo una mezcla precisa de minerales con la proporción exacta de sodio y potasio que tu cuerpo demanda, sin aditivos innecesarios.

¿Por qué deberías empezar a tomarlos? Básicamente, porque son la gasolina que hace que tus músculos y tu sistema nervioso funcionen correctamente bajo presión. Cuando sudas mucho y pierdes estos minerales, el equilibrio de líquidos en tus células se descontrola.

El primer síntoma suele ser esa sensación de fatiga repentina que te deja sin fuerzas, conocida como "la pájara". Si la pérdida continúa, llegan los temidos calambres musculares, la debilidad y, en casos de calor extremo, la deshidratación severa.

El sodio ayuda a retener el líquido en el cuerpo para que no te deshidrates, el potasio asegura que los músculos se contraigan y relajen sin tirones, y el magnesio apoya el metabolismo energético retrasando la fatiga. Es una inversión pequeña y muy cómoda que se nota desde el primer día, especialmente en los meses de calor o en sesiones de resistencia donde sudar la camiseta es el objetivo principal.