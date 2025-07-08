El rival del secador Dyson aprieta: GHD rebaja su secador Helios en el Prime Day

Los secadores han dejado de ser simples aparatos para secar el pelo. Hoy son herramientas de precisión que buscan reducir el encrespamiento y mejorar el acabado en menos tiempo.

Los secadores de pelo han evolucionado mucho más allá de su función básica. Ya no se trata solo de eliminar la humedad, sino de cómo lo haces: con qué rapidez, con qué control, y con qué resultados. En el día a día, poder confiar en una herramienta que no solo se limite a secar, sino que cuide, moldee y respete tu cabello, se ha convertido en algo esencial para muchas personas.

Los secadores de gama alta han ganado popularidad entre quienes buscan resultados profesionales sin salir de casa. Modelos más ergonómicos, silenciosos y potentes están desplazando a los dispositivos convencionales, y las marcas lo saben. Entre las más reconocidas, GHD se ha consolidado como una alternativa firme a otros nombres del sector como Dyson, especialmente por su apuesta en innovación tecnológica al servicio del peinado.

Durante el Prime Day de Amazon, que se celebra del 8 al 11 de julio, uno de los productos estrella de GHD ha bajado notablemente de precio. Se trata del GHD Helios, un secador profesional que se posiciona como el gran rival directo del popular Dyson Supersonic y que ahora está a 139,99 euros.

Este secador ofrece una alineación del cabello 3 veces mayor y un resultado más suave según 9 de cada 10 usuarias. GHD

Precisión y brillo de peluquería sin salir de casa



Este modelo no es nuevo en el catálogo de GHD, pero sí es uno de los más refinados. El Helios está pensado para quienes quieren un resultado pulido, con un secado más rápido y controlado que el que ofrecen los secadores más tradicionales. En vez de apostar por funciones decorativas o accesorios innecesarios, GHD ha centrado sus esfuerzos en la eficiencia y el confort de uso.

Una de las características más destacadas es su tecnología Aeroprecis, que canaliza el flujo de aire de manera más precisa. Esto se traduce en un secado más rápido y con menos encrespamiento, algo que agradecerás si tienes el cabello fino, rizado o difícil de manejar. Además, su motor sin escobillas (más silencioso y duradero) ayuda a mantener un rendimiento constante con un flujo de aire potente, lo que acorta los tiempos sin sobrecalentar la fibra capilar.

Otro punto a favor es su diseño. El Helios es un secador ligero, con un centro de gravedad equilibrado y un mango ergonómico, lo que reduce la fatiga en el uso diario. No hace milagros, pero sí puede mejorar la experiencia de peinado a largo plazo. Tampoco faltan los clásicos controles de temperatura, velocidad y el botón de aire frío para fijar el peinado.

¿Gasto o inversión?

Depende de tus rutinas y prioridades. Si sueles secarte el pelo a diario, y sobre todo si buscas un acabado más pulido sin pasar horas frente al espejo, un secador profesional te puede venir muy bien. No es solo cuestión de potencia: es la combinación de rapidez, control, ergonomía y tratamiento del cabello lo que justifica su categoría. En este sentido, el GHD Helios cumple con nota.

A diferencia de otros modelos más baratos, este secador ofrece un secado más uniforme, con menor impacto térmico. La sensación al usarlo es más parecida a la de una herramienta de peluquería que a la de un aparato doméstico básico. Y aunque no sea imprescindible para todo el mundo, sí puede ser una buena inversión para quienes valoran el cuidado del cabello o prefieren evitar el encrespamiento habitual tras el secado.

Si llevabas tiempo considerando mejorar tu secador y esperabas una oportunidad para dar el salto a un modelo premium, esta puede ser una ocasión a tener en cuenta. El Prime Day no solo aplica a tecnología o electrónica de consumo: también es una buena excusa para invertir en productos que usas a diario y que, bien elegidos, pueden durarte muchos años.