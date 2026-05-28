El rival del Garmin Fenix 8 es...otro Garmin, mucho más adecuado para 'runners'

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El Fenix 8 es el tope de gama de Garmin, pero en su catálogo hay otro modelo más adecuado para 'runners'.

Desde que Garmin presentó el Fenix 8, no hay color: es el modelo más buscado, querido y demandado de la marca, y no solo por 'runners' sino por cualquier deportista que se precie. Eso sí, barato no es, y ya que estás dispuesto a gastarte el dinero, hay otro modelo que está pensado por y para corredores, el Forerunner 970.

Es también un reloj deportivo de gama alta premium, pero con algunas adaptaciones que lo hacen mejor para el 'running', principalmente el peso, y es que el Fenix 8 es un reloj brutal, pero es un auténtico armatoste en la muñeca. El Forerunner es mucho más delgado y cómodo para correr, pero eso sí, tampoco es asequible.

Garmin Forerunner 970 Este reloj deportivo para 'running' cuenta con uno de los GPS más precisos, con sensores top en el sector y una batería de autonomía de casi dos semanas. 699€ (-50€) en Decathlon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Ahora mismo cuesta 699 euros, unos 50 euros por debajo de su precio oficial, pero si corres y corres mucho, merece la pena tenerlo por todas las métricas de rendimiento que puede aportarte.

Por su parte, el Fenix 8 no solo cuesta algo más, sino que está pensado para el montañismo, trail y funciones multideporte que al final no vas a exprimir si lo que haces principalmente es correr.

Con linterna y altavoz, pero con un peso inferior

Una de las cosas de las que presume este reloj es su pantalla AMOLED, con un brillo máximo superior al de modelos inferiores, y eso se nota. La gran innovación es la linterna LED integrada, que tiene también Fenix 8. Sirve para iluminar en carrera nocturna, buscar cosas en la mochila o señalizar en condiciones de poca luz.

Además, incorpora micrófono y altavoz, permitiendo hacer y recibir llamadas desde la muñeca o usar el asistente de voz del teléfono sin sacar el móvil.

A nivel deportivo, el Forerunner 970 es una bestia. Tiene GPS multibanda con tecnología SatIQ, sensor óptico Elevate de última generación, métricas de carrera avanzadas como potencia, longitud de zancada y tiempo de contacto con el suelo, además de mapas topográficos integrados a todo color.

La batería dura hasta 15 días en modo reloj y 26 horas con GPS, suficiente para ultramaratones y pruebas de larga distancia.

La diferencia clave con el Fenix 8 es el peso. El Fenix 8 es más pesado –80g en acero– y está certificado para buceo recreativo hasta 40 metros, mientras que el Forerunner 970 solo aguanta 5 ATM y tiene perfil de buceo con tubo.