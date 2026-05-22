Nike, Asics, Joma y más: 'outlet' de zapatillas de running en Decathlon

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Decathlon ha rebajado decenas de zapatillas de 'running' de las marcas más importantes del sector.

A la hora de comprar equipamiento deportivo, está clarísimo a estas alturas que la referencia absoluta es Decathlon. Lo es en prácticamente todos los deportes, también en 'running', donde su marca Kiprun comparte espacio con los gigantes de siempre, como son Nike, Adidas o Asics.

Si eres corredor habitual, buenas noticias tenemos, y es que Decathlon acaba de rebajar bastantes modelos de zapatillas de casi todas las marcas, en algunos casos a mitad de precio. Hay un poco de todo: para correr en asfalto, para 'trail running' y también algunos modelos más casuales.

Desde luego hay para elegir, aunque es verdad que los 'runners' suelen tener siempre su marca favorita y cuesta un poco darle una oportunidad a otra.

La venta es 100% online, aunque en algunos modelos puedes elegir si lo prefieres la entrega en tienda, una forma de acelerar un poco el proceso si tienes una tienda física cercana.

La guerra de las zapatillas tiene nuevos invitados

Como todos los sectores, el del 'running' también evoluciona, y del dominio absoluto de Nike y Adidas hace algunos años hemos pasado a algo mucho más atomizado, con Skechers, Asics o incluso la propia Decathlon con mucho más que decir.

Ni que decir tiene que, para un deportista, las zapatillas son la parte más importante del equipamiento, ya que una mala decisión puede acabar fácilmente en lesión.

Es por eso que las tecnologías que usan distintas marcas importan, e influyen muchísimo a la hora de elegir. Hay quien busca unas zapatillas con más amortiguación, o más estabilidad, o que pesen lo mínimo posible.

La superficie de otro de los factores que son fundamentales. No debes usar las mismas zapatillas para correr por asfalto que para correr por tierra, o para correr en pista.

Por suerte, aunque el precio de las zapatillas se ha incrementado poco a poco últimamente, no faltan rebajas, como la que tiene ahora Decathlon, y marcas que optan por vender sus modelos lo más baratos posibles, como Kiprun u otras de origen asiático, caso de 361º.