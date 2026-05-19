Las Skechers de 'running' más modernas y veloces tienen una de sus primeras rebajas

Skechers tiene nuevas zapatillas para 'running', la línea Aero, y uno de sus modelos acaba de hundir su precio.

El mundo del 'running' vive en una permanente transformación, y un auge clarísimo, y para eso basta con asomarse a cualquier carrera popular, media maratón o simplemente a un parque. Es es interesante echar un vistazo a las zapatillas que usan los corredores, que antes apostaban mayoritariamente por firmas como Nike o Adidas, pero que poco a poco han ido diversificando a otras como Hoka o Skechers. Esta última es una de las que más crecen en estos años.

Tienen un catálogo amplio con distintos tipos de uso y público objetivo, y dentro del segmento 'running' tienen modelos que son específicos para correr largas distancias, para darles caña. Las Aero son su última creación, pero ojo, que superan ampliamente los 100 euros en todas sus variantes, o superaban, y es que las Aero Spark acaban de caer en Amazon a solo 94 euros en algunas tallas.

Skechers Aero Spark Estas zapatillas con plantilla Arch Fit y suela Hyper Burst están diseñadas para aguantar al máximo nivel y dar propulsión en largas distancias. 94€ (-37%) * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

No está mal si tenemos en cuenta que hablamos de una de las zapatillas de running más avanzadas, al menos de gama de entrada. Por supuesto, siempre puedes pagar tres o cuatro veces más, pero a menos que seas un profesional, no vas a notar la diferencia a partir de cierto punto.

Esta rebaja viene por parte de Amazon, que sobra decir es una de las principales tiendas del mundo, con las máximas garantías a la hora de comprar calzado, ya que si te lo pruebas y la talla no se ajusta bien, puedes pedir el reembolso sin problemas.

Con placa de carbono y suela Goodyear

Con estas zapatillas queda probado que la marca se ha tomado muy en serio su evolución en el sector del 'running'. Atrás quedan los días en los que Skechers era solo sinónimo de zapatillas para andar cómodo por la calle.

Estas Aero Spark tienen bastantes tecnologías que no se ven a simple vista. La mediasuela cuenta con la amortiguación Hyper Burst Ice de doble densidad, una espuma supercrítica que no resulta excesivamente blanda ni "chiclosa". Al contrario, ofrece un tacto firme pero elástico, pensado para darte esa respuesta rápida que necesitas cuando aprietas el ritmo.

Pero la verdadera sorpresa es la incorporación de una placa en forma de "H" con infusión de carbono situada en la zona delantera. Ojo, no es una placa completa súper agresiva como las que llevan las zapatillas puras de competición. Esta placa en "H" actúa más bien como un estabilizador que añade un extra de rigidez torsional y un empujón sutil, haciendo que la transición de tu pisada sea mucho más suave y eficiente sin castigar los gemelos en los rodajes largos.

A nivel de comodidad, la marca no ha olvidado sus orígenes. El 'upper' de malla técnica abraza bien el pie y es muy transpirable, combinando ligereza en la puntera con unos acolchados muy agradables en la zona del talón y la lengüeta. Además, traen la ya famosa plantilla Arch Fit, extraíble y certificada por podólogos, que se amolda a tu arco plantar para distribuir mejor el peso y reducir el impacto en cada zancada.

La suela es otro de sus grandes aciertos, ya que sigue confiando en el compuesto de goma de Goodyear, que garantiza un agarre excelente en asfalto y caminos de tierra compacta, incluso cuando el suelo está mojado, además de una durabilidad superior a la media.

Con un peso de apenas 275 gramos en la talla 42 de hombre y un drop de 6 milímetros, las Skechers Aero Spark son unas rodadoras brillantes. Ya sea para salir a trotar suave a 5:30 min/km o para meterte un calentón por debajo de 4:30 min/km, esta zapatilla se adapta a casi todo.