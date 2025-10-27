Parece un Casio F-91W, pero no, es un Timex de acero inoxidable elegante y 'vintage'

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Timex vende un reloj que, de estilo similar a los míticos Casio, trae un toque 'premium'.

Cuando pensamos en relojes digitales de estilo retro, la mente nos lleva casi de forma automática a los Casio. El F-91W, el A168... son iconos que han marcado a varias generaciones. Pero en ese olimpo de la nostalgia, Timex también tiene mucho que decir.

La marca estadounidense, con una historia centenaria, ha sabido darle una vuelta a esa estética ochentera con su línea T80, que imita el estilo de los clásicos de Casio pero añadiéndoles un toque premium y un diseño ligeramente diferente.

Y dentro de esa familia, el modelo Timex T80 de acero inoxidable es, sencillamente, una joya. Ahora, Amazon lo vende tanto en su versión plateada como en la dorada por apenas 70 euros, un precio más que justo por un reloj que es puro estilo.

Timex T80 de acero inoxidable (34mm) Este reloj clásico está disponible en acero inoxidable en dos tonos distintos, plateado y dorado. 71€ en Amazon * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

El stock es limitado, algo habitual en este tipo de productos, aunque hay que decir que no faltan tiendas que lo vendan. Eso sí, ahora mismo es Amazon la que probablemente tiene la mejor cadena de distribución.

Si además tienes cuenta Prime, lo puedes tener en casa en 24 horas o incluso menos, un auténtico lujo.

Luz INDIGLO y diseño (aún más) a prueba de todo

El Timex T80 de acero inoxidable es la evolución lógica de los relojes de resina. Mantiene la esencia que tanto gusta, pero refuerza la durabilidad gracias a su caja y su brazalete, ambos fabricados en acero inoxidable. Esto no solo le da un aspecto mucho más sofisticado, sino que también lo hace más resistente. No es un reloj de plástico; es una pieza de metal que puede durar décadas.

Su diseño es un ejercicio de nostalgia bien entendida. La caja, con una forma rectangular de 36 mm, es un guiño directo a los relojes de los 80, pero con unas líneas un poco más modernizadas.

El brazalete de eslabones es ajustable y muy cómodo, adaptándose a diferentes tamaños de muñeca. Es un reloj que, a pesar de su estética retro, no desentona en absoluto con un look actual. Puedes llevarlo con una camiseta y unos vaqueros, pero también con una camisa o una camiseta, y siempre queda bien.

En cuanto a sus funciones, el T80 tiene todo lo que se le puede pedir a un buen reloj digital. La pantalla muestra la hora, los minutos y los segundos de forma clara, y cuenta con un calendario completo que te indica la fecha, el día de la semana y el mes.

Además, incluye un cronógrafo para medir tiempos con precisión y una alarma diaria que puedes configurar para que te despierte o te recuerde cualquier evento importante.

Pero si hay una característica que define a los relojes Timex y que los diferencia de la competencia, esa es su mítica luz de fondo INDIGLO.

Mientras que la mayoría de relojes digitales usan un pequeño LED en una esquina, el sistema INDIGLO ilumina toda la pantalla con una luz azul verdosa uniforme y brillante al pulsar un botón. Es una solución mucho más elegante y funcional, que permite ver la hora perfectamente en la más absoluta oscuridad.

El reloj es resistente al agua hasta 30 metros (3 ATM), lo que significa que aguanta salpicaduras, la lluvia o el sudor sin problemas, aunque no está pensado para nadar con él. Su mecanismo de cuarzo es fiable y preciso, y la pila es fácilmente accesible para cuando llegue el momento de cambiarla.

FAQ del Timex T80 de acero inoxidable: preguntas y respuestas

El Timex T80 de acero inoxidable es un reloj que combina el encanto retro con un toque de elegancia moderna. Aquí resolvemos algunas de las dudas más comunes sobre este popular modelo.

¿De qué material están hechos la caja y la correa?

Tanto la caja como el brazalete de este modelo están fabricados en acero inoxidable. Esto le confiere una mayor durabilidad y un aspecto más premium en comparación con los modelos de resina. La parte trasera de la caja también es de acero inoxidable.

¿Qué tamaño tiene la caja del reloj?

El diámetro de la caja es de 36 mm. Es un tamaño unisex, considerado compacto según los estándares actuales, lo que lo hace ideal tanto para hombres como para mujeres que prefieren relojes de dimensiones contenidas y estilo retro.

¿La correa es ajustable?

Sí, el brazalete de eslabones de acero inoxidable es ajustable. Puedes quitar o añadir eslabones para que se adapte perfectamente al tamaño de tu muñeca. El ancho de la correa es de 18 mm.

¿Qué funciones tiene el reloj?

El Timex T80 es un reloj digital muy completo. Sus funciones principales son:

Hora y calendario: Muestra la hora (en formato 12/24h), los minutos, los segundos, el día de la semana, la fecha y el mes.

Cronógrafo: Incluye un cronómetro para medir intervalos de tiempo con precisión.

Alarma diaria: Puedes configurar una alarma sonora para tus recordatorios diarios.

Luz INDIGLO®: Cuenta con el sistema de retroiluminación patentado por Timex, que ilumina toda la esfera de manera uniforme para una perfecta visibilidad en la oscuridad.

¿Es resistente al agua?

Sí, tiene una resistencia al agua de 3 ATM, lo que equivale a 30 metros. Esto significa que puede soportar sin problemas salpicaduras, lluvia o el sudor. Sin embargo, no está diseñado para nadar, ducharse o sumergirlo en agua.

¿Qué tipo de pila utiliza y es fácil de cambiar?

Utiliza una pila de botón estándar para relojes de cuarzo. El cambio de pila es un proceso sencillo que se puede realizar en cualquier relojería. La duración de la pila suele ser de varios años, dependiendo del uso que se le dé a la luz y a la alarma.

¿Qué diferencia hay entre este modelo y un Casio de estilo similar?

Aunque estéticamente son parecidos, hay varias diferencias. La principal es la luz de fondo: el Timex T80 utiliza el sistema INDIGLO®, que ilumina toda la pantalla de forma homogénea, mientras que los Casio suelen usar un pequeño LED lateral. Además, el diseño de la caja del Timex, aunque retro, tiene unas líneas ligeramente distintas, y muchos usuarios perciben el acabado en acero inoxidable del T80 como un poco más refinado.

¿El cristal se raya con facilidad?

El cristal es de tipo mineral, que ofrece una buena resistencia a los arañazos en un uso normal diario. No es tan resistente como el cristal de zafiro, pero es el estándar en relojes de esta gama de precios y aguanta bien el día a día.