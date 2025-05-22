Más allá de los colores tradicionales: Casio apuesta por el 'beige' y el verde menta para sus relojes más sofisticados

Hay relojes que nunca pasan de moda, y este Casio es prueba de ello. El 'beige' está de vuelta, y con él, el encanto retro de los años 80.

El Casio A100WEF-8AEF es una declaración estética que mezcla nostalgia retro con un diseño actualizado que encaja perfectamente en el presente. Su icónica forma cuadrada, los botones frontales y la correa de resina le dan ese aire vintage tan característico de los 80, pero sin caer en la exageración. Un complemento discreto, con personalidad, y que sabe adaptarse a cualquier situación.

En una época donde la moda se mueve entre lo neutro, práctico y minimalista, este Casio encuentra su lugar como un accesorio versátil. Su tono beige aporta calidez y naturalidad, lo que lo convierte en un reloj ideal tanto para un look informal como para uno más pulido. Tiene esa rara virtud de pasar desapercibido cuando debe, pero también de destacar si se lo propone.

Y lo más sorprendente es su precio: por unos 57 euros en AliExpress, ofrece una combinación difícil de igualar entre diseño, utilidad y fiabilidad. Casio vuelve a demostrar que no hace falta gastar mucho para llevar en la muñeca algo con estilo y personalidad propia.

Casio A100WEF-8AEF Reloj digital Casio con diseño vintage, pantalla cuadrada, botones frontales y correa 'beige'. Estilo atemporal y funciones clásicas para el día a día.



Diseño atemporal con las funciones de siempre



Este reloj digital Casio tiene un diseño vintage en varios colores, entre los que destaca el 'beige'. Casio

Este modelo conserva todas las características que han hecho legendarios a los relojes digitales de Casio: cronómetro, alarma, calendario automático y luz LED. Todo ello dentro de una carcasa resistente al agua, ideal para el uso cotidiano. Es una opción práctica tanto como autorregalo como para sorprender a alguien con buen gusto por los clásicos.

Uno de sus grandes aciertos es la elección de colores suaves. La mezcla entre el bisel metálico y la correa en beige genera una armonía visual perfecta para los outfits de entretiempo o verano. Combina fácilmente con prendas en tonos tierra, blanco, gris o incluso negro, aunque también funciona como un punto de contraste en looks más atrevidos.

Y aunque su estética tenga un aire retro, este Casio se siente totalmente contemporáneo. Cómodo, ligero y con presencia, es ideal para quienes no buscan un smartwatch ni un reloj deportivo, sino una pieza con historia y estilo, que no grite tecnología, pero sí diseño bien pensado.

El reloj que combina memoria, funcionalidad y moda



Parte del encanto de este modelo está en el valor emocional que arrastra. Hay algo muy especial en los relojes Casio de estilo vintage, que evocan una época más sencilla, analógica, pero con un diseño que nunca pasa de moda. Mientras otras marcas intentan replicar ese espíritu retro, Casio sigue siendo el original.

Más que una moda pasajera, este reloj es una opción funcional con alma de clásico. Su tamaño es ideal para el día a día, y su diseño encaja especialmente bien con quienes prefieren un estilo relajado, sin estridencias pero con intención. Perfecto para acompañarte en la oficina, en el parque o en una cena informal.

Además, los modelos como este suelen agotarse rápidamente cuando entran en tendencia. El color beige está en auge, y esta es una forma asequible y con estilo de sumarse a esa ola sin renunciar a la calidad. Si estabas esperando un reloj distinto, con personalidad y sin excesos, el Casio A100WEF-8AEF es una elección que no decepciona.