Este homenaje al Rolex GMT Master II es increíblemente barato: menos de 70 euros y en varios modelos

Pagani Design es una de las firmas más conocidas por sus relojes "homenaje" a otros modelos clásicos.

El Pagani Design PD-1662, por su nombre en clave, es uno de esos relojes que, desde el primer vistazo, dejan claro a qué juegan: rendir homenaje, sin tapujos, al legendario Rolex GMT Master II. Y lo cierto es que lo hace de forma acertada y sobre todo asequible, que es lo que buscan todos estos modelos.

No es un secreto que el GMT Master II es uno de los relojes más icónicos de la historia, símbolo de lujo, aventura y precisión, y el PD-1662 recoge esa esencia y la comercializa a precio de saldo, por menos de 60 euros.

Pagani Design PD-1662 Este modelo de Pagani rinde homenaje a los Rolex más míticos, incluido el llamado modelo "Pepsi".

Lo vende en varios colores una tienda como AliExpress, especializada en este tipo de productos, pero es que además lo hace con la etiqueta Choice, y eso implica que lo recibirás en España en tiempo récord.

En 3-4 días en condiciones normales lo tendrás en casa, y ante cualquier problema podrás devolver tu compra en una oficina de Correos sin mayores problemas, solicitando primero el reembolso en la aplicación de AliExpress.

Materiales de calidad, con algunas renuncias

Visualmente, el parecido es innegable. El Pagani Design PD-1662 replica las líneas, proporciones y hasta los detalles más reconocibles del Rolex, desde el bisel cerámico bicolor -disponible en combinaciones como el clásico “Pepsi” azul y rojo o el elegante negro y marrón- hasta la caja de acero inoxidable de 40 mm.

El acabado es sorprendentemente bueno para su rango de precio: superficies pulidas y cepilladas que reflejan la luz con soltura, un cristal de zafiro sintético resistente a los arañazos y una lupa sobre la ventana de la fecha que, aunque no llega al nivel del Cyclops de Rolex, cumple su función y aporta ese toque tan característico. El bisel giratorio de 24 horas permite, junto con la aguja GMT, llevar la cuenta de un segundo huso horario, justo como el modelo en el que se inspira.

El peso, en torno a los 150 gramos, le da presencia sin resultar molesto, y la pulsera tipo Oyster o Jubilee -según la versión elegida- está bien construida, con eslabones sólidos y un cierre seguro que incluye microajustes para adaptarse perfectamente a cualquier muñeca.

A nivel de sensaciones, el PD-1662 sorprende por la calidad percibida. El bisel cerámico tiene un brillo y una resistencia que normalmente solo se encuentran en relojes mucho más caros, y el cristal de zafiro es un plus que pocos rivales ofrecen en este rango.

Es cierto que algunos detalles del acabado, como la suavidad del cierre o la alineación perfecta del bisel, pueden no estar a la altura de la pieza suiza original, pero tampoco pretenden engañar a nadie: este Pagani Design es, ante todo, un homenaje honesto y bien hecho.