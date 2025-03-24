A qué hora empiezan los descuentos de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon: todo lo que necesitas para ahorrar

El 'marketplace' celebra una campaña de rebajas del 25 al 31 de marzo con descuentos de hasta el 40% en productos de todas sus categorías.

Amazon ha vuelto a convertir en tradición un nuevo evento de descuentos. Aunque el Prime Day sigue siendo su buque insignia, son ya varios años los que celebra su Fiesta de Ofertas de Primavera. Este evento, que este 2025 se celebra del 25 al 31 de marzo, da la bienvenida a la estación con una campaña de rebajas que nos permite conseguir los productos de su catálogo con grandes descuentos.

Claro que, lo que muchos usuarios quieren saber es a qué hora comienzan los descuentos de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon. Y en 20deCompras tenemos la respuesta: a partir de las 0.00 del 25 de marzo, el catálogo del marketplace se teñirá de naranja y dará el pistoletazo de salida a las rebajas.

En este evento, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta el 40% en marcas como Cecotec, Geox, GHD, Oral B, Samsung y otras marcas. Destacan especialmente los productos básicos del día a día.

¿Hay que ser Prime para acceder a las ofertas de Amazon?

Uno de los eventos estrella de Amazon es el Prime Day, una jornada de descuentos exclusivos para los miembros de su club. Sin embargo, en esta ocasión las ofertas están abiertas a todos los usuarios, no solo a los que pagan la cuota mensual o anual.

Sin embargo, merece la pena suscribirse a Prime, incluso para este evento. La principal razón es que los miembros de este club disfrutan de envíos gratuitos y en tiempo récord en la mayoría de los productos. Por ello, si te haces Prime en esta Fiesta de Ofertas, puedes tener la mayoría de compras al día siguiente en casa.

Pero, además, esta suscripción te da acceso a Prime Video, la plataforma de streaming del gigante del comercio online, a un espacio ilimitado para el almacenamiento de fotos y a otros servicios como Prime Reading.

Además, si todavía no has probado este servicio, Amazon ofrece 30 días de prueba gratuitos para que puedas descubrir todo lo que te ofrece antes de suscribirte. Una vez pasado el periodo, el precio es de 4,99 euros al mes o 49,90 euros si apuestas por la suscripción anual, lo que supone un 25% de ahorro.