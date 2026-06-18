¿Puede un microondas ser bonito? Este modelo 'vintage' lo es sin duda alguna

Microondas hay muchos, pero casi todos son blancos y aburridos. Éste, sin embargo, parece sacado de una serie de los años 60, y encima es barato.

Seguro que alguna vez has entrado en una cocina y te has fijado en esos electrodomésticos que, por su estética, roban todas las miradas. Pues bien, eso es exactamente lo que ocurre con el microondas ProClean 3110 Retro, un aparato que combina un estilo visual muy marcado con las funciones básicas que todos necesitamos para el día a día.

No se trata de un equipo cargado de menús digitales complejos ni de una pantalla que parezca la cabina de una nave espacial. Al contrario, este modelo apuesta por lo de toda la vida, por ese funcionamiento mecánico que resulta muy intuitivo y que te permite calentar el café o descongelar la cena en un abrir y cerrar de ojos.

Ahora mismo tienes la posibilidad de adquirir este microondas ProClean 3110 Retro por menos de 65 euros directamente en la web de Cecotec. Es una cifra muy ajustada si tenemos en cuenta que no solo te llevas un utensilio práctico, sino también un elemento decorativo que le da un aire distinto a tu encimera.

Tiene una capacidad de 20 litros, lo cual es espacio suficiente para el uso diario de cualquier persona o pareja. Además, esos 700 W de potencia responden con la fuerza necesaria para que el proceso no se eternice, logrando que los alimentos alcancen la temperatura deseada con total eficacia.

Estética vintage para un uso moderno

Una de las cosas que más llaman la atención es su estética vintage. Ese toque de color y sus líneas redondeadas hacen que deje de ser un electrodoméstico aburrido para convertirse en una pieza con mucha personalidad. Es perfecto para quienes buscan alejarse del acero inoxidable de siempre.

También incluye una función de grill, ideal si quieres darle ese punto crujiente o dorado a un sándwich o a cualquier plato rápido. A veces, un simple tostado marca la diferencia entre una comida aceptable y una cena deliciosa, y este pequeño aparato te permite jugar con esa opción.

Por otro lado, el temporizador de hasta 30 minutos es más que suficiente para la mayoría de las recetas que solemos preparar en estos dispositivos. Y cuando termina el tiempo, el microondas te avisa con su señal acústica, así que puedes olvidarte de estar vigilando mientras haces otras cosas por casa.

El interior cuenta con una luz propia para que puedas observar qué está pasando en todo momento, algo esencial para no llevarte sorpresas. Además, su modo de descongelación es bastante útil para cuando te olvidas de sacar la comida del congelador a tiempo y tienes que resolver la situación rápido.

Al final, lo que buscamos en un microondas es que cumpla su cometido sin fallar y que no nos complique la existencia. Este modelo es una herramienta muy útil en la cocina, con un diseño muy cuidado y un precio que se nota en el bolsillo, lo que lo convierte en una opción muy a tener en cuenta.