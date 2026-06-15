Olvida las 'air fryer': esta olla tiene 16 funciones y es el electrodoméstico definitivo

Seguro que más de una vez has llegado a casa con el tiempo justo y sin ninguna gana de ponerte a cocinar durante horas. Pues bien, hoy quiero hablarte de una olla a presión eléctrica de 5 litros que te va a cambiar la vida por completo. Olvídate de los fogones tradicionales y de estar vigilando si la comida se quema o se queda cruda.

Este aparato es mucho más que una simple herramienta de cocina, ya que agrupa 9 funciones en una sola máquina compacta. Tienes a tu disposición desde una olla a presión rápida hasta una yogurtera o una vaporera, pasando por la función de cocción lenta para esos guisos que piden mimo y paciencia. Es como tener un pinche de cocina que no se queja nunca.

Ahora mismo puedes hacerte con ella por menos de 70 euros en AliExpress si aprovechas el código de descuento ESMYS09. Es una oportunidad de oro para equipar tu cocina con un dispositivo eficiente sin que tu cuenta bancaria sufra un descalabro. Ya sabes, los chollos vuelan y esta es una de esas ocasiones que merece la pena aprovechar.

Lo que más me gusta es la versatilidad de sus 15 programas inteligentes. Imagina que quieres preparar unas costillas, un arroz en su punto o incluso un postre delicioso; solo tienes que tocar un botón y dejar que la tecnología haga el trabajo duro. La precisión que ofrece te garantiza resultados de restaurante sin esfuerzo.

Interior de acero inoxidable

Además, su diseño está pensado para el día a día. La olla interior es de acero inoxidable de gran calidad y tiene un fondo de tres capas que reparte el calor de maravilla. Y ojo, que tiene un sistema antirotación para que puedas saltear tus verduras favoritas cómodamente sin que la olla baile por toda la encimera.

¿Eres fan de los sabores de antes? Pues también puedes usarla para cocinar a fuego lento, consiguiendo esa textura melosa que preparaba la abuela. Y si tienes prisa, su modo de cocción a presión reduce el tiempo hasta un 70% comparado con lo de toda la vida. Es un lujo poder cenar bien en un abrir y cerrar de ojos.

Cuando acabas de comer, llega el momento que todos odiamos: fregar. Aquí la cosa mejora, porque tanto la tapa como la olla y el resto de accesorios se pueden meter directamente en el lavavajillas. Se agradece mucho que las piezas aguanten trote y que el acero sea resistente a las huellas.

La verdad es que tener un cacharro así en la cocina despeja mucho espacio. Ya no necesitas mil sartenes ni cacharros ocupando huecos en tus armarios. Todo se simplifica y, además, aprendes a comer más sano y variado casi sin darte cuenta.

¿Te animas a darle una oportunidad? A veces, un pequeño cambio en tus rutinas marca una diferencia enorme en tu calidad de vida. No le des más vueltas, prepárate para disfrutar cocinando y ahorrando tiempo cada día de la semana. ¡Que aproveche!