Helados caseros en segundos: esta máquina apenas ocupa espacio y este verano la vas a amortizar de sobra

Se acabaron los helados mediocres este verano en casa; con esta heladera te vas a chupar los dedos con cada ola de calor, y encima está rebajada.

¿Quién no ha soñado alguna vez con preparar sus propios helados en casa y que queden igual de cremosos que los de una heladería de toda la vida? Pues bien, la heladera de mano Gelatec EasyMove de Cecotec ha llegado para convertir ese antojo en algo cotidiano. Es un dispositivo la mar de práctico para quienes amamos los postres caseros pero no queremos pasar horas en la cocina.

La idea de tener una máquina así en la encimera resulta fantástica, sobre todo cuando aprieta el calor y el cuerpo solo pide algo fresquito. Lo mejor es que su funcionamiento es bastante intuitivo, así que no hace falta ser un experto en repostería para sacarle todo el jugo desde el primer día.

Si te interesa hacerte con ella, ahora mismo la puedes encontrar por menos de 80 euros en la web oficial de Cecotec. Es un precio de lo más atractivo si tenemos en cuenta todo el tiempo que te vas a ahorrar buscando postres saludables y hechos a tu gusto en el supermercado.

La clave de este modelo reside en sus cinco programas automáticos, que se encargan de ajustar el proceso para helados, sorbetes o incluso batidos. El sistema de mezcla vertical trabaja toda la tarrina, de arriba abajo, eliminando esos molestos cristales de hielo que a veces arruinan la experiencia en otras máquinas caseras.

Haz helados de la manera más fácil

Además, el kit incluye tres tarrinas de 260 ml con tapa, perfectas para dejarlas apiladas en el congelador. Así, siempre tienes alguna ración lista para cuando te ataque el hambre de dulce o tengas invitados en casa por sorpresa. Solo tienes que sacar una, colocarla y dejar que la máquina haga su magia.

El proceso es de lo más sencillo, ya que todo se reduce a tres pasos básicos: preparar, congelar y mezclar. Lo que más me gusta es que una vez que tienes la mezcla congelada, puedes disfrutar de tu postre en solo 5 minutos. Es ideal para esos momentos donde no quieres esperar nada de nada.

En cuanto a la seguridad y el mantenimiento, la marca ha pensado en todo. Incorpora una cuchilla separable con sistema de bloqueo y detención automática, algo que protege el motor y te da tranquilidad mientras trabaja. Y al terminar, no te preocupes por el lío, porque las jarras y tapas se meten directo al lavavajillas.

Es curioso cómo un aparato tan compacto puede cambiar tanto las meriendas de verano o las cenas con amigos. No ocupa apenas espacio y te permite experimentar con sabores, frutas o trocitos de chocolate que a veces es difícil encontrar en las tiendas. Te conviertes, de alguna manera, en el maestro heladero de tu propia cocina.

Ya ves que no hace falta complicarse la vida ni gastar demasiado para disfrutar de un buen postre artesano en cualquier momento. Si eres de los que disfruta probando recetas nuevas o simplemente quieres tener siempre una opción dulce a mano, este pequeño invento te va a encantar. ¡A disfrutar de los helados caseros!