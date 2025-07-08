El Prime Day repite chollo en toallitas de bebé: las de Dodot Aquapure, a 3 céntimos la unidad

El 'pack' incluye 864 unidades de esta gama que es respetuosa con la piel de los más pequeños y es uno de los productos que siempre triunfan.

Aunque los descuentos en dispositivos Amazon y las pastillas de lavavajillas siempre están entre los top ventas de jornadas de descuentos, las familias tienen claro qué buscar en oferta en el Prime Day. Los pañales y toallitas son el objeto de deseo de los padres con pequeños en casa.

Y es que estos productos de higiene nos acompañan desde que nacen hasta que pasan unos cuantos años. Esto confirma que los básicos del día a día son una buena compra para hacer en jornadas como la que Amazon está celebrando. De hecho, ha sido en su Prime Day de 2025, donde hemos encontrado las toallitas Dodot Aquapure, por solo 3 céntimos la unidad.

Toallitas Dodot Aquapure Estas toallitas son especialmente recomendables para pieles sensibles.

El descuento de casi 20 euros en las toallitas de Dodot merece la pena, puesto que se trata de un producto que se gasta con asiduidad en las casas con pequeños, incluso aunque ya no lleven pañal. Así que, si aprovechamos la oferta del Prime Day, podemos conseguirlo por 30 euros en vez de 50.

Además, se trata de unas toallitas que contribuyen a mantener el ph de una piel tan delicada como la de los bebés y niños. Lo consiguen con una formulación que está libre de alcohol y de plástico, que tampoco llevan perfume y que son 99% agua.

Toallitas todoterreno para bebés aventureros

Todos los packs que incluye esta compra están diseñados con un cierre que evita que las toallitas se sequen y así mantengan siempre sus propiedades. Por ello, son perfectas para llevar siempre encima para cualquier imprevisto.

De hecho, más allá de para el cambio de pañal, este básico de higiene infantil es útil para limpiar manchas, restos de comida o higienizar las manos cuando se las llenan de arena. Así que no pueden faltar en nuestra mochila o en el bolso del carrito.