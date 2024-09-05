Post-it, cuadernos, y subrayadores: todo lo que deben tener los opositores para volver a estudiar

Con el fin de las vacaciones y la llegada de septiembre, las personas que han decidido prepararse una oposición ya están pensando en todo lo que necesitan para organizarse y comenzar a estudiar. Estos son los materiales que debes tener si eres opositor.

Después de unas semanas viajando dentro y fuera de España, toca ir pensando en la vuelta a la rutina y todo lo que eso conlleva, especialmente si eres opositor. Por eso, es importante hacer una lista con todo lo que vas a necesitar para que tus días de estudio sean más amenos. Desde una cantidad importante de bolis hasta post-it para ir apuntando lo más importante en nuestro corcho de la habitación.

Y es que, volver a estudiar tras las vacaciones es duro, pero si eliges bien el material puede ayudarte a recobrar las ganas. Por ejemplo, un organizador de escritorio ayuda a reducir la ansiedad y el estrés de un estudiante, ya que cada objeto, apunte o libro está en su sitio sin interrumpir o perturbar la tranquilidad y el estudio.

Hay objetos prácticos como los organizadores de escritorios y otros que te animan en el estudio como un cuaderno con mucho brilli, brilli, unos subrayadores que te alegran la vista mientras lees o unos post-it que te ayudan a memorizar (¡y a no dormirte!). Pero, hay que tener en cuenta que muchos opositores no trabajan, por lo que su presupuesto para material de estudio tampoco es muy elevado, por eso, saber dónde buscar es importante y en 20deCompras te recomendamos que lo hagas en Amazon, el ecommerce que sorprende con descuentos en todas las categorías, hasta en papelería.

Por ejemplo, uno de los básicos para un estudiante son los bolígrafos para escribir y una de las marcas más famosas: Bic. Así que, si tras las vacaciones tienes que reponer los bolis, ahorra dinero con este pack de 50 unidades Bic.

Boli Bic original de punta media. Amazon

En oferta también están los blocs de colores que se pueden pegar sobre los apuntes para recordar lo más importante de cada tema. Los post-it son imprescindibles para algunas técnicas de estudio y para memorizar, pero no tienes por qué quedarte en los clásicos amarillos. ¡Hay muchos colores!

¡Todos los colores disponibles! Amazon

Por último, desde 20deCompras te señalamos la joya de la corona: los subrayadores. Qué aburrido sería memorizar un tema sin colorines. De hecho, diferentes colores ayudan a separar conceptos o a agruparlos y si, además, puedes crear una auténtica obra de arte, mejor. Una de las marcas más famosas es Stabilo y ha sacado un pack de 23 colores. Con una sola caja tienes disponibles nueve colores fluorescentes y 14 en tonos pastel, que se llevan mucho ahora.

Nueva colores fluorescentes y 14 tonos pastel. Amazon

Y por último, seguro que si sigues con depresión posvacacional esta libreta para apuntes mientras estudias te encantará y subirá el ánimo.

No hay opo sin drama. Amazon

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