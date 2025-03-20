PlayStation 5 Pro desploma su precio: no está tan barata ni en Black Friday y en menos de una semana la tienes en casa

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La versión Pro vuelve a estar en oferta tras agotar el 'stock': gracias a un cupón en AliExpress, puedes conseguirla por uno de los precios más bajos con envío gratuito desde España.

Si todavía no tienes una PlayStation 5, buenas noticias: los precios han comenzado a caer de forma notable en casi todas sus versiones. De hecho, ahora podemos encontrar la versión Pro también con un buen descuento.

Esta tendencia a la baja se inició durante el pasado Black Friday, cuando Sony rebajó 100 euros los modelos más sencillos, y desde entonces, diversas tiendas han decidido seguir el mismo camino, o incluso mejorar esas ofertas.

Un ejemplo es AliExpress, que ahora mismo tiene disponible la PS5 Slim con lector de discos por solo 468 euros, aplicando el código ESAS70. Pero si queremos un modelo superior, la versión Pro también está rebajada: se queda en 654,99 euros con el código ESAS70. El envío se hace desde España, de forma gratuita, y en apenas 5 días la puedes tener en casa.

Una experiencia de compra a la altura de los grandes



Esta consola está ahora en oferta. Media Markt

Aunque requiere de cierta inversión, conseguir una PS5 Pro por menos de 700 euros es una gran oportunidad, pero hay más: en cuanto a los plazos de entrega, se estima que el pedido llega en unos 5 a 6 días laborables. La propia página te indica el día estimado, con una seguridad tal que incluyen cupones en caso de entrega tardía y reembolso si no llega en 20 días.

El envío es gratuito, una ventaja que se ha convertido en la norma en estas tiendas online, que han mejorado considerablemente su logística y políticas de devolución para competir con gigantes como Amazon. Además, AliExpress y Miravia suelen lanzar códigos promocionales y cupones adicionales, lo que permite encontrar precios aún más bajos, como es este caso.

Estas mejoras, tanto en el precio como en el servicio, consolidan a AliExpress y Miravia como opciones fiables y competitivas, especialmente para quienes buscan las mejores ofertas sin sacrificar la tranquilidad en la postventa, algo que antaño hacía fruncir el ceño a más de uno a la hora de elegir estas tiendas.

Un catálogo de juegos cada vez más amplio



No solo es un buen momento para hacerse con una PS5 por las ofertas en la consola; el catálogo de juegos ha crecido de forma espectacular y los precios de muchos títulos han bajado considerablemente. Ahora es posible encontrar grandes éxitos en edición física por 20 o 30 euros, como es el caso de Horizon: Forbidden West o Marvel's Spider-Man 2, dos de los exclusivos más destacados de Sony.

La buena noticia es que los lanzamientos no se detendrán. Continuarán llegando nuevos títulos, tanto producciones independientes como esperados Triple A, como el caso de Death Stranding 2, programado para finales de junio, o Code Violet para julio. Esto asegura que quienes compren la consola ahora tendrán un catálogo en constante expansión.

Si estabas esperando el momento ideal para dar el salto a la nueva generación de consolas de Sony, este podría ser el mejor. Precios más bajos, un catálogo maduro y prometedores lanzamientos futuros hacen que ahora sea una excelente oportunidad para hacerse con una PlayStation 5.

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