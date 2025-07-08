Ni móviles ni ordenadores: las pastillas para lavavajillas son el chollo más buscado hoy

Año tras año se repite una oferta en el Prime Day que se permite tener pastillas para lavavajillas de sobra.

En el Amazon Prime Day hay un poco de todo. Entre las decenas de miles de ofertas hay para todos los gustos y en todas las categorías, aunque sin duda alguna, normalmente son los dispositivos tecnológicos los que más interés generan, aunque no necesariamente son los que más se venden o los más virales.

Llevo ya muchos Prime Day a mis espaldas y, año tras año, siempre se cuela en el top ventas un chollo bueno pero que pasa bajo el radar: el de las pastillas de lavavajillas. De una marca o de otra, pero todos los años está entre lo más vendido un megapack de estas pastillas o cápsulas con suministro para varios meses o incluso para un año entero.

Calculando el precio por unidad, salen muy pero que muy bien de precio, y además estamo hablando de marcas top, como suele ser el caso de Fairy o Finish, que obviamente son superadas en precio por las de marca blanca.

No hay que perder de vista que para poder beneficiarte de las ofertas del Prime Day, tienes primero que tener cuenta Prime, ya que se trata de un evento exclusivo para suscriptores, a diferencia del Black Friday.

Puedes simplemente darte de alta en el mes de prueba gratis si quieres, y te sirve para acceder a todas las ofertas del Prime Day y para tener envíos gratis y rápidos durante los próximos 30 días.

La forma más eficiente de lidiar con tu lavavajillas

La popularidad de los productos de lavavajillas es más que evidente, y es que ya de por sí es un electrodoméstico que hace mucho más sencillo el día a día, sobre todo en familias grandes.

No solo eso, sino que con las pastillas todo en uno no tienes que hacer nada más, solo introducirla, elegir el programa que quieras y activarlo. Te olvidas de todo hasta que termine el ciclo.

Las hay perfumadas, desincrustantes y de todo tipo, pero lo que está claro es que tener suficiente suministro para todo el año y además ahorrar es algo deseable y que no se produce con frecuencia.