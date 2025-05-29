Parecen AirPods, pero son de Sony: los auriculares perfectos para 'gamers' son de botón y ahora están rebajados

Si juegas en PS5 o utilizas el PlayStation Portal (o buscas unos auriculares que capten cada matiz), los Pulse Explore ofrecen una experiencia sonora que va más allá de lo habitual.

A la hora de elegir auriculares gaming, no basta con que sean cómodos o tengan un diseño llamativo. Lo que realmente marca la diferencia es la calidad del sonido: precisión, equilibrio y ausencia de latencia. Por eso, no todos los modelos del mercado están a la altura cuando se trata de una experiencia inmersiva y competitiva.

Ahí es donde destacan los Pulse Explore de Sony, unos auriculares inalámbricos de botón pensados específicamente para el ecosistema PlayStation. No se trata de simples earbuds genéricos adaptados, sino de un producto diseñado desde cero para ofrecer sonido envolvente, estabilidad de conexión y largas sesiones de uso sin interrupciones.

Actualmente pueden encontrarse a un precio competitivo en varias tiendas: 169 euros en Amazon, 189,99 euros en El Corte Inglés, y 169 euros también en PcComponentes. Si buscabas una mejora para tu equipo de juego sin invertir en auriculares voluminosos, esta puede ser una gran oportunidad.

Audio premium en formato compacto



Con soporte para PlayStation Link, estos auriculares ofrecen una conexión directa y sin retrasos a dispositivos como PS5, PC, Mac o PlayStation Portal, sin necesidad de cables ni configuraciones complicadas. Y al mismo tiempo, permiten conexión Bluetooth con tu móvil, para que puedas atender llamadas o escuchar música sin desconectarte del juego.

Su principal baza está en los transductores magnéticos planos, una tecnología poco habitual en este tipo de auriculares que permite una reproducción más clara, con graves definidos y menos distorsión. El objetivo no es simplemente oír el juego, sino sentirse dentro de él, con un paisaje sonoro detallado y realista.

La autonomía es correcta: hasta 5 horas de uso por carga, más otras 10 horas adicionales con el estuche. No es una cifra revolucionaria, pero sí suficiente para sesiones prolongadas o para llevarlos encima durante el día sin preocuparte por cargarlos cada pocas horas.

Más allá del 'gaming': útiles también en el día a día



Aunque están claramente pensados para jugadores, los Pulse Explore también funcionan bien en otros contextos. Puedes usarlos para llamadas, escuchar música o como auriculares Bluetooth para el día a día. El diseño es discreto y cómodo, sin resultar excesivamente llamativo.

Incorporan micrófonos ocultos con cancelación de ruido asistida por inteligencia artificial, lo que mejora notablemente la calidad de las llamadas y chats de voz durante el juego. No hacen milagros en entornos muy ruidosos, pero el salto respecto a otros auriculares genéricos o al micrófono del mando es más que evidente.

En cuanto a construcción, los materiales ofrecen una buena sensación de resistencia. No tienen el acabado premium de unos AirPods Pro, pero están diseñados para aguantar el uso diario, tanto en casa como en movimiento. Además, incluyen varias almohadillas para asegurar un ajuste personalizado.

Si juegas con frecuencia en PS5 o utilizas un PlayStation Portal, este modelo está claramente enfocado a ofrecerte la mejor experiencia. Para quienes todavía usan auriculares con cable o modelos de diadema pesados, el cambio a estos in-ear puede suponer un gran salto en comodidad y versatilidad.