Android se viste de consola: esta portátil con pantalla AMOLED se pone firme frente a la Switch

Retroid es una marca que da el salto de consolas retro a modelos potentes y con Android.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Las consolas portátiles están de moda, y no todas son de grandes marcas como Nintendo o Valve.

La Retroid Pocket 5 es una consola portátil que no se anda con rodeos: su potencia la coloca entre las opciones más interesantes para quienes juegan y mucho a juegos de Android, de los que están en Google Play. Equipada con un procesador Snapdragon 865 y 8GB de RAM, esta consola es capaz de mover sin problemas juegos populares como Fortnite, Call of Duty Mobile o Albion Online.

Además, el precio es significativamente menor que el de otras consolas portátiles, sobre todo mucho más bajo que modelos como Steam Deck o ASUS ROG, por no hablar de la Nintendo Switch. Lógicamente, tiene prestaciones distintas, pero es que cuesta solo 252 euros en España, que no está nada mal.

Retroid Pocket 5 Esta consola portátil con Android presume de pantalla AMOLED y procesador Snapdragon.

No es ni mucho menos la única consola con Android que hay ahí fuera, pero sí que es de las más completas si repasamos sus especificaciones.

La vende AliExpress, que es la tienda que la tiene a mejor precio, y el envío tiene la etiqueta Choice, así que en menos de una semana deberías tenerla si la compras, y con la opción de hacer una devolución rápida a través de Correos.

Diseño pensado por y para jugar

El mencionado procesador Snapdragon ofrece en todo momento una experiencia fluida y sin tirones incluso en configuraciones altas y juegos exigentes desde el punto de vista gráfico, como podría ser Fortnite.

La pantalla AMOLED de 5,5” y Full HD garantiza que los gráficos se vean bien y siempre fluidos, y en los shooters y juegos de acción esto es bastante valioso.

Con Android 13 como sistema operativo, la Retroid Pocket 5 permite descargar aplicaciones y juegos directamente desde Google Play, igual que un móvil, pero con la ventaja de controles físicos ergonómicos y sticks analógicos de alta precisión. Esto facilita partidas largas sin fatiga y mejora el control en shooters, MOBAs y aventuras, donde la precisión marca la diferencia.

Lógicamente, no es un móvil y no tiene SIM, así que para conectarte a internet vas a depender sí o sí del WiFi, aunque sea compartiendo los datos desde tu teléfono.

La nube para llevar a todas partes

Al ser un dispositivo Android completo, es posible acceder a servicios de juegos en la nube desde el navegador o mediante apps dedicadas. Plataformas como Xbox Cloud Gaming, GeForce Now o Amazon Luna se pueden disfrutar en la consola, ampliando el catálogo a juegos de última generación sin necesidad de hardware adicional.

La experiencia multimedia también está bien cubierta, ya que la consola permite instalar aplicaciones como YouTube, Twitch o Spotify, y su salida de vídeo 1080p facilita conectar la Retroid Pocket 5 a una televisión para jugar en pantalla grande.

El sonido no se queda atrás, con altavoces estéreo y compatibilidad con auriculares tanto por cable como por Bluetooth, lo que suma puntos para quienes disfrutan de la música o el chat de voz en partidas online.