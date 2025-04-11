Estos auriculares 'gaming' hunden su precio por tiempo limitado: son de Nacon y pasan de costar 50 euros a solo 15

¿Juegas a menudo y tus cascos ya no dan más de sí? Estos auriculares de Nacon llegan como una opción sencilla y más que solvente para partidas largas sin gastar de más.

Cuando se trata de jugar, muchos se centran en la potencia de la consola, en la fluidez del mando o en la calidad del monitor. Pero a menudo se pasa por alto un elemento clave: el audio. Porque un buen sonido no es solo una cuestión de ambiente o espectacularidad, sino una herramienta real de juego. Escuchar los pasos del enemigo, detectar el zumbido de un dron o notar el cambio de tono en la música de fondo puede darte una ventaja decisiva.

En el mundo de los videojuegos, el oído es casi tan importante como la vista. No importa si juegas en línea o en solitario: el sonido puede sumergirte o dejarte fuera. Por eso, cada vez más jugadores optan por invertir en auriculares específicos para gaming, con micrófonos que aíslen su voz del ruido y altavoces capaces de reproducir desde explosiones hasta susurros.

Eso no significa que haya que gastar una fortuna. Afortunadamente, el mercado ha evolucionado y ahora puedes encontrar modelos que cumplen con lo esencial (e incluso algo más) sin tener que gastarse un dineral. Un ejemplo claro lo vemos en estos auriculares firmados por Nacon, que ofrecen mucho por tan solo 14,99 euros en PcComponentes.

Pensados para largas sesiones y uso cruzado



Es hora de oír tus juegos de una forma nueva y equiparte con los auriculares RIG 400HS de Nacon. Nacon

Los Nacon RIG 400HS son unos auriculares con cable pensados para quienes quieren escuchar con claridad sin complicarse demasiado. Se conectan fácilmente y son compatibles con una buena variedad de dispositivos: desde consolas como PS4 o PS5 hasta ordenadores y Xbox. Así que no tendrás que preocuparte por si tu equipo es o no compatible.

Lo interesante es que no buscan hacer mil cosas a la vez, sino hacer bien lo esencial. Los altavoces de 40 mm proporcionan un audio contundente y directo, ideal para juegos que dependen mucho del ambiente o las señales acústicas. Los controles integrados en el cable te permiten subir o bajar el volumen sin necesidad de navegar menús, algo muy útil si estás en mitad de una partida online. Y el micrófono, además, es desmontable.

No aprietan demasiado, ni pesan más de la cuenta, algo que se agradece cuando llevas más de una hora jugando. Las almohadillas, por su parte, ayudan a bloquear parte del ruido exterior, sin aislarte por completo, lo cual puede ser una ventaja dependiendo del entorno.

Además, aunque son unos auriculares enfocados al juego, su diseño no es tan estridente como otros modelos del sector. Eso hace que también puedas usarlos para escuchar música o ver películas sin llamar demasiado la atención. Su versatilidad se nota en ese pequeño equilibrio entre lo funcional y lo discreto.

Un ejemplo de cómo gastar poco y mejorar mucho



El sector gaming está lleno de productos con nombres llamativos y precios elevados, pero eso no significa que todo lo barato sea malo. En el caso de estos auriculares de Nacon, lo que encontramos es una opción sencilla, funcional y especialmente atractiva si no quieres gastar demasiado o si buscas unos cascos para jugar de forma ocasional.

Puede que no incluyan tecnología inalámbrica ni sonido envolvente 7.1, pero cumplen con nota en lo que importa: oír bien, hablar claro y aguantar largas sesiones sin incomodidad. Y eso, al final, es lo que la mayoría necesita.

Además, su diseño desmontable, la compatibilidad cruzada y los controles integrados los hacen muy prácticos para el día a día. Por eso, si buscas unos auriculares que funcionen bien, que no molesten y que no supongan una gran inversión, los Nacon RIG 400HS merecen un vistazo.