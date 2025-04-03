Vuelva a lo simple: este MP3 no tiene conexión a internet, pero sí reproduce canciones de Spotify

Los MP3 recuerdan a los años 2000, cuando no existía ni se pensaba que fueran a existir plataformas de música en streaming de uso masivo y todo el mundo tenía que descargar sus canciones a través de programas P2P.

El panorama ha cambiado, pero los MP3 siguen existiendo, aunque como algo muy de nicho para unos pocos usuarios. Dicho esto, hay un modelo que aúna lo mejor de ambos mundos, el Mighty 3, que es un MP3 que te permite bajar tus canciones de Spotify o Amazon Music y reproducirlas luego offline, sin el móvil.

Su precio es de 129 euros y está disponible en varios colores, con capacidad más que de sobra para que puedas tener canciones para horas y horas sin tener que preocuparte, y una batería de ocho horas, más que suficiente.

Reproductor MP3 Mighty 3 Este reproductor de música puede con tus canciones de Spotify y Amazon Music sin conexión a internet.

Es especialmente recomendable para deportistas que quieren entrenar libres por completo de distracciones, aunque sin renunciar a escuchar música o un podcast, algo que siempre hace compañía y ayuda a reducir el impacto psicológico y hasta físico del cansancio.

Lo vende Amazon y el envío es gratis total a cualquier parte de España. Siempre es así en pedidos de esta clase, de 35 euros o más, aunque si te corre prisa, puedes darte de alta en Amazon Prime, en cuyo caso tendrás tu compra en casa en apenas un día.

La magia de música 'online' sin internet

Este compacto dispositivo ha sido diseñado específicamente para ofrecer la música de Spotify y Amazon Music sin necesidad de conexión a internet ni de llevar contigo el teléfono móvil. Esta característica lo convierte en el compañero ideal para deportistas, viajeros y cualquier persona que desee desconectar y con sus canciones favoritas o podcast a solas.

La verdadera magia del Mighty 3 es su capacidad para sincronizar y reproducir contenido de dos de las plataformas de streaming más populares sin necesidad de conexión constante. El proceso es sorprendentemente sencillo: mediante la aplicación Mighty para iOS o Android, los usuarios pueden seleccionar y descargar sus listas favoritas de Spotify o Amazon Music directamente al dispositivo a través de WiFi.

Una vez completada la sincronización, el reproductor almacena estas canciones en su memoria interna, permitiendo reproducirlas posteriormente sin necesidad de conexión a internet ni de tener el teléfono cerca.

Esta funcionalidad preserva la calidad de audio original de los servicios de streaming, ofreciendo una experiencia de escucha fiel a la que proporcionan estas plataformas, y es algo similar a lo que hacen ya algunos relojes deportivos de gama media-alta.

Con una capacidad de almacenamiento de 8GB, el Mighty 3 puede albergar hasta 1.000 canciones aproximadamente, lo que equivale a más de 60 horas de música continua. Esta capacidad resulta más que suficiente para acompañar largas sesiones de entrenamiento, viajes extensos o jornadas laborales completas sin necesidad de recargar el repertorio musical. La batería del dispositivo ofrece hasta 8 horas de reproducción continua, asegurando que la música no se detenga en los momentos más importantes.

Una de las características más destacables del Mighty 3 es su compatibilidad con auriculares Bluetooth, y es que es un MP3 a la vieja usanza, pero tampoco tanto. No obstante, para los usuarios que prefieren la tradicional experiencia con cable, también incluye un puerto de audio estándar de 3.5mm, garantizando compatibilidad universal con todo tipo de auriculares.

Con dimensiones reducidas –aproximadamente 4x4 centímetros– y un peso de apenas 18 gramos, apenas se nota cuando se sujeta con un clip a la ropa deportiva. Su construcción robusta lo hace resistente a salpicaduras, sudor y condiciones adversas, mientras que sus controles táctiles intuitivos permiten navegar fácilmente entre playlists y ajustar el volumen incluso durante actividades intensas. El clip integrado facilita su sujeción segura a cualquier prenda, convirtiendo al Mighty 3 en un accesorio discreto pero potente.

La interfaz del reproductor ha sido diseñada priorizando la simplicidad. Mediante comandos de voz y un sistema de feedback auditivo, el Mighty 3 comunica al usuario qué playlist está seleccionando, eliminando la necesidad de una pantalla y contribuyendo a una mayor autonomía de batería. Los colores vibrantes disponibles para la carcasa permiten personalizar el dispositivo según preferencias estéticas, mientras que los LED indicadores proporcionan información clara sobre el estado de batería y conexión.

Para los usuarios preocupados por la privacidad, el Mighty 3 ofrece una ventaja adicional: al no requerir conexión constante a internet ni utilizar GPS, no consume datos móviles.