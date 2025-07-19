Adiós al repelente: estos parches protegen a los más pequeños de las picaduras de los mosquitos

Aplicar crema a los más pequeños no es fácil si tienen cerca el agua.

Este método es eficaz y rápido de poner, por lo que nos evita el tener que lidiar con aplicarle otros productos a los niños. Además, es divertido para ellos.

Si hay algo aún más difícil que aplicarle crema a los niños (por mucho que tengamos trucos infalibles), es hacer lo propio con el repelente de mosquitos. No solo porque debemos evitar que los más pequeños se lleven esa zona a la boca o porque muchos se resisten dado el intenso olor de muchos de estos productos.

Sin embargo, resulta fundamental hacerlo, más aún en un verano en el que la incidencia de estos insectos no ha dejado de aumentar. Por ello, debemos encontrar la fórmula para que vayan protegidos, sin que suponga luchar con ellos para aplicar el repelente. Los parches repelentes parecen ser una alternativa perfecta: son divertidos, fáciles de poner y muy efectivos.

Estos parches repelentes emplean aceites naturales. Amazon

Estos productos funcionan como pegatinas que pueden adherirse tanto en ropa como en calzado, mochilas, el carrito... Lo que no se deben poner directamente sobre la piel, lo que evita que los pequeños sientan cierta incomodidad. Por ello, su uso es muy sencillo, útil y más rápido que los repelentes en spray o crema. Además, se pueden transportar con facilidad para poder llevarlos siempre encima.

Cada uno de estos parches están impregnados con aceites de plantas naturales no tóxicos que ahuyentan sin tóxicos a los insectos, ofreciendo una protección completa sin recurrir a químicos. Y, además, son baratos: en el caso de los parches seleccionados sobre estas líneas, tienen 120 unidades por menos de 8 euros.

Parches repelentes a los mosquitos

Aunque todos tienen el mismo propósito y funcionamiento, hay diferentes formas, diseños y packs de unidades para que podamos escoger el que más nos gusta a nosotros o a nuestros pequeños. Los favoritos de los niños son aquellos que tienen dibujos de animales o de personajes. Pero no son los únicos disponibles.

Los hay incluso lisos, ya que es un buen método repelente, incluso para adultos que prefieren optar por opciones más discretas. Este es el caso de esta opción de Suavinex, que ofrece 36 unidades transparentes de hasta 12 horas de duración de efectividad.

Esta opción es muy discreta. Amazon

Si queremos una solución para toda la familia, la caja de Recotin incluye 30 unidades, 10 de ellas transparentes y 20 con motivos de animales, todos ellos con ingredientes activos naturales.

Esta opción incluye opciones para toda la familia. Amazon

Por último, una opción discreta, pero diferente, son los parches de Moskinto con un diseño de tipo rejilla en distintos colores. Viene en una caja de 42 parches mezclados, aunque también está disponible solo en color marrón.