Adiós a los vecinos ruidosos: estos paneles insonorizan cualquier habitación y los puedes poner tú mismo

Insonorizar una habitación no tiene por qué ser caro. Hay paneles autoadhesivos que son baratos y fáciles de poner.

Hay entornos que son de por sí ruidosos, pero en casa es muchas veces insoportable si tienes que escuchar sonidos que se cuelan desde la calle o, peor incluso, de casa de un vecino.

Tener unas buenas ventanas no solo es bueno para evitar ruidos, sino también para aislar climáticamente tu casa. No obstante, los ruidos son harina de otro costal, y por suerte no tienes que hacer una costosa obra para conseguirlo.

Hay una solución mucho más "de andar por casa", y son paneles autoadhesivos que aíslan una habitación y que son fáciles de poner. Los vende Amazon y no son nada caros, ya que las 18 piezas salen por unos 41 euros. No está nada mal.

Paneles de aislamiento acústico (18 uds) Estos paneles de poliester absorben el sonido y reducen notablemente los ruidos que se cuelan entre estancias.

Seguramente vas a necesitar más de un pack, pero por el precio que tienen merece la pena, aunque eso sí, vas a tener que ajustar al máximo para que queden perfectos cubriendo toda la pared, o paredes, si es que quieres forrar una habitación completa con ellos.

En la zona trasera tienen una película autoadhesiva que te permite colocarlos uno a uno sin muchas complicaciones, aunque lógicamente retirarlos luego es mucho más difícil. Motivo de sobra para tomarte todo el tiempo que necesites para colocarlos.

El material del que están hechos y su funcionamiento son idénticos a los paneles que suelen usarse en salas de reuniones y estudios de radio, en los que es importante que el sonido no haga eco en las paredes y espacios vacíos.

Es importante tener en cuenta que son paneles no recomendables si eres alérgico a los ácaros, por ejemplo, porque debido a su textura son dados a acumular cantidad de ellos, así que no está de más aspirarlos de vez en cuando.

Están a la venta en varios colores distintos, y eso te da cierta flexibilidad a la hora de adaptarte a las necesidades que tengas y al resto de decoración de tu casa.

El envío sale totalmente gratis a cualquier parte de España, como en todos los pedidos de 35 euros o más, tengas o no cuenta de Amazon Prime. Como siempre, tenerla te permite recibir tu compra en apenas un día en buena parte de España.