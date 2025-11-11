El Omega Speedmaster cuesta 9.000 euros, pero hay un clon que no llega ni a 60

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Los llamados relojes "homenaje" son una forma ideal de tener un modelo elegantísimo sin gastar una fortuna.

Pagani Design es una de esas marcas que ha irrumpido con fuerza en el mundo de la relojería, generando tanto admiración como controversia. Se ha hecho conocida por crear modelos que son, para qué nos vamos a engañar, homenajes muy fieles de algunos de los relojes más míticos y deseados de la historia.

Y uno de sus mayores éxitos es el Pagani Design PD-1701, un reloj que bebe directamente de la inspiración del legendario Omega Speedmaster, el famoso "Moonwatch".

Pagani Design PD-1701 Este cronógrafo con mecanismo Seiko tiene una calidad-precio excelente, y además rinde homenaje a un gran reloj. 60€ en AliExpress * Algún precio puede haber cambiado desde la última versión

Evidentemente, sus precios no tienen nada que ver con los del icono suizo y sí que están al alcance de cualquiera. Es la oportunidad de tener en la muñeca un reloj con un diseño atemporal y una estética de infarto, sin tener que hipotecar la casa. Son apenas 60 euros si canjeas el código ESAE05.

El cupón es temporal, con límite de usos, así que si te convence date prisa a canjearlo antes de que simplemente se agote.

Barato, pero hecho con buenos materiales

A simple vista, el Pagani Design PD-1701 es un reloj que capta la atención. Su diseño de cronógrafo, con las tres subesferas y la escala taquimétrica en el bisel, es un clásico instantáneo.

La caja, de 42 mm de diámetro, está fabricada en acero inoxidable 316L, un material resistente y de calidad, y presenta un acabado que combina superficies cepilladas y pulidas, dándole un aspecto muy premium.

El cristal que protege la esfera no es un simple mineral, sino un cristal de zafiro sintético con tratamiento antirreflejos. Esto es un detalle de gama alta, ya que el zafiro es prácticamente imposible de rayar, lo que garantiza que el reloj se mantendrá impecable durante mucho tiempo.

La esfera, disponible en varios colores –aunque el negro es el más clásico y fiel al original–, está muy bien ejecutada. Los índices y las agujas están tratados con material luminiscente, asegurando una buena legibilidad en la oscuridad.

Las tres subesferas corresponden al segundero del reloj, al contador de minutos del cronógrafo y a un indicador de 24 horas. El bisel, con su escala taquimétrica, no es meramente decorativo; te permite calcular la velocidad media en un tramo de un kilómetro, una función heredada de los relojes de carreras de los años 60.

Pero lo más interesante del PD-1701 está en su interior. A diferencia de muchos relojes de este rango de precios que utilizan movimientos de cuarzo chinos de dudosa calidad, Pagani Design ha optado por un calibre que es una garantía de fiabilidad: el Seiko VK63.

Este es un movimiento de "meca-cuarzo", una tecnología híbrida que combina lo mejor de los dos mundos. El cronometraje principal funciona con la precisión de un movimiento de cuarzo a pilas, pero el módulo del cronógrafo es mecánico.

Esto significa que, cuando activas el crono, la aguja segundera se mueve de forma fluida, como en un reloj mecánico, y al resetearlo, vuelve a cero al instante, con ese "snap" tan satisfactorio que solo tienen los cronógrafos mecánicos. Es una solución ingeniosa que te da la estética y la sensación de un reloj mecánico con la precisión y el bajo mantenimiento de un cuarzo.

El reloj viene con un brazalete de acero inoxidable macizo, con eslabones finales sólidos –otro detalle de calidad– y un cierre desplegable de seguridad. Además, es resistente al agua hasta 100 metros, por lo que puedes ducharte o nadar con él sin preocuparte.